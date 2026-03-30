健康網》40歲前有脂肪肝 醫警告：癌症風險恐翻倍

40歲前若出現脂肪肝，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，未來癌症風險會明顯上升，甚至翻倍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我只是脂肪肝而已，應該沒事吧？」胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，這句話在門診最常聽到，但若只是覺得這只是「小問題」，那身體早就開始悄悄失控了。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，他引述最新期刊指出，如果在40歲前出現脂肪肝，未來癌症風險會明顯上升，甚至翻倍。不只是肝癌，像是胰臟癌、大腸癌、胃癌，甚至肺癌，風險都被拉高。整體癌症風險上升20%-50%，肝癌是100%，其他癌症是10%-30%。

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黃軒解釋，因為脂肪肝，從來不是「只有肝的問題」。它其實是整個身體代謝系統失控的起點，胰島素阻抗、慢性發炎、血管損傷、內分泌混亂等上升，簡單地說，身體正進入「低度發炎 + 高風險」模式，最可怕的是，這一切幾乎沒有症狀。

在臨床與流行病學的共識中，黃軒指出，40歲以上仍屬低度發展，但增速明顯，40-49歲間則開始進入「加速區」。特別是大腸癌、乳癌。

他表示，脂肪肝是可以被逆轉過來的，只要努力減重，哪怕是減5%，其次是吃對食物，掌握少糖、少加工、多蔬菜，再來一定要動起來，每週最少150分鐘，讓脂肪肝消滅，若不改善，10年後恐要到腫瘤科報到。

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