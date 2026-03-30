AI成為外科醫師第二雙眼 台科大和三總推動智慧手術新進展

台科大電機系特聘教授郭景明（右二）團隊與三軍總醫院婦產部醫師王毓淇（右一）團隊合作，開發「人工智能婦科手術：自動標記臨床決策輔助系統」，榮獲第22屆國家新創獎「學研新創獎」，並進行技轉。左一為台科大醫工所教授白孟宜，左二為利像科技董事長張文正。（台科大提供）

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕AI醫療應用持續深化，特別在高風險外科手術領域，如何提升辨識精準度、降低誤傷風險成為關鍵。國立台灣科技大學電機工程系特聘教授郭景明率領團隊，與三軍總醫院婦產部醫師合作，開發「人工智能婦科手術輔助系統」，透過即時影像辨識技術，在手術過程中自動標記器官與病灶，協助醫師判讀，提升婦科微創手術的安全性與醫療品質，並獲第22屆國家新創獎肯定。

郭景明指出，現行達文西手術雖具高解析影像與穩定操作優勢，但仍缺乏觸覺回饋，且器官辨識高度仰賴醫師經驗，對年輕醫師或複雜手術情境而言仍具挑戰，團隊蒐集大量臨床手術影像，經專業醫師標註後，導入深度學習模型訓練，建立智慧辨識系統。

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該系統核心為「器官圖像分割技術」，可即時辨識子宮、卵巢、輸卵管、腸道與腫瘤等關鍵結構，並以色塊標示，協助醫師清楚掌握解剖與病灶邊界。研究顯示，系統可達每秒30幀影像處理速度，器官辨識靈敏度達90%，已接近臨床即時應用需求。

郭景明強調，AI並非取代醫師，而是成為「手術中的第二雙眼」，在血管或輸尿管等易受損區域提供即時提醒，有助提升判斷精準度並降低風險，團隊也持續優化系統在不同光源、出血或視線受阻情境下的穩定性。

此外，郭景明表示，該技術具高度延展性，未來可應用於其他內視鏡與微創手術，並拓展至MRI、CT等醫學影像分析，甚至結合AR、VR發展手術模擬與醫師訓練平台。團隊已完成技術移轉，朝產品化與臨床驗證邁進，期望讓AI真正走進手術室，成為外科醫師的重要輔助工具。

台科大電機系特聘教授郭景明團隊開發「器官圖像分割系統（DeepVinci）」，在手術進行中即時辨識，並以色塊方式清楚標記子宮、卵巢、輸卵管、結腸及腫瘤等組織，有助於降低手術誤傷風險。（台科大提供）

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