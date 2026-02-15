迎接新年除舊佈新！ 醫師教「W型伸展」強化背部肌力 遠離肩頸腰痛

在冬季大掃除，天氣較冷，若要避免受傷，簡均祐建議先簡單做頸部繞環、開合跳等熱身，或是民眾可以趴在地面，雙手擺出W的樣子，伸展並強化背部肌力。也可以做「大象捏鼻子」的姿勢，右手往左邊肩膀內收，左手把身體拉一下，就能伸展到手臂的肱三頭肌。另外，做簡單的八段錦或是太極拳等，都能增加肌肉延展性。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕迎接新年，華人文化素來有除舊佈新、大掃除傳統。然而年前因搬重物或是過度活動，造成肩頸腰背疼痛而就醫的民眾也增加。北市聯醫林森中醫昆明院區中醫科醫師簡均祐提醒，長者或是肌耐力不足者，建議與家人陪同分擔，並在大掃除前簡單暖身活動關節。

簡均祐表示，長輩若膝蓋已有些微退化、受傷或是裝過人工關節等狀況，或是肌少症等肌肉耐力不足等狀況，腰、背與膝蓋無法負荷，建議這類民眾不要搬超過自己體重三分之一的物體。

「媽媽肘」也是大掃除常見的傷害。簡均祐說，反覆將毛巾浸入冷水再擰乾，正常人的手部關節就容易受不了，何況是媽媽或長者。簡均祐提到，有些人也會用單手握著掃把或拖把往前戳，只有靠手腕跟手肘關節支撐，一戳到硬物，就容易造成手肘外側以及手腕疼痛。

在冬季大掃除，天氣較冷，若要避免受傷，簡均祐建議先簡單做頸部繞環、開合跳等熱身，或是民眾可以趴在地面，雙手擺出W的樣子，伸展並強化背部肌力。也可以做「大象捏鼻子」的姿勢，右手往左邊肩膀內收，左手把身體拉一下，就能伸展到手臂的肱三頭肌。另外，做簡單的八段錦或是太極拳等，都能增加肌肉延展性。

簡均祐說，若反覆蹲下、起立或跪著，容易造成膝蓋髕骨附近的關節囊發炎。民眾感受到這類的急性疼痛時，當下絕對要先冰敷，緩解疼痛，隔兩、三天後就可以熱敷，加速血液循環。

