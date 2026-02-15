自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

迎接新年除舊佈新！ 醫師教「W型伸展」強化背部肌力 遠離肩頸腰痛

2026/02/15 14:16

在冬季大掃除，天氣較冷，若要避免受傷，簡均祐建議先簡單做頸部繞環、開合跳等熱身，或是民眾可以趴在地面，雙手擺出W的樣子，伸展並強化背部肌力。也可以做「大象捏鼻子」的姿勢，右手往左邊肩膀內收，左手把身體拉一下，就能伸展到手臂的肱三頭肌。另外，做簡單的八段錦或是太極拳等，都能增加肌肉延展性。（圖取自freepik）

在冬季大掃除，天氣較冷，若要避免受傷，簡均祐建議先簡單做頸部繞環、開合跳等熱身，或是民眾可以趴在地面，雙手擺出W的樣子，伸展並強化背部肌力。也可以做「大象捏鼻子」的姿勢，右手往左邊肩膀內收，左手把身體拉一下，就能伸展到手臂的肱三頭肌。另外，做簡單的八段錦或是太極拳等，都能增加肌肉延展性。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕迎接新年，華人文化素來有除舊佈新、大掃除傳統。然而年前因搬重物或是過度活動，造成肩頸腰背疼痛而就醫的民眾也增加。北市聯醫林森中醫昆明院區中醫科醫師簡均祐提醒，長者或是肌耐力不足者，建議與家人陪同分擔，並在大掃除前簡單暖身活動關節。

簡均祐表示，長輩若膝蓋已有些微退化、受傷或是裝過人工關節等狀況，或是肌少症等肌肉耐力不足等狀況，腰、背與膝蓋無法負荷，建議這類民眾不要搬超過自己體重三分之一的物體。

「媽媽肘」也是大掃除常見的傷害。簡均祐說，反覆將毛巾浸入冷水再擰乾，正常人的手部關節就容易受不了，何況是媽媽或長者。簡均祐提到，有些人也會用單手握著掃把或拖把往前戳，只有靠手腕跟手肘關節支撐，一戳到硬物，就容易造成手肘外側以及手腕疼痛。

在冬季大掃除，天氣較冷，若要避免受傷，簡均祐建議先簡單做頸部繞環、開合跳等熱身，或是民眾可以趴在地面，雙手擺出W的樣子，伸展並強化背部肌力。也可以做「大象捏鼻子」的姿勢，右手往左邊肩膀內收，左手把身體拉一下，就能伸展到手臂的肱三頭肌。另外，做簡單的八段錦或是太極拳等，都能增加肌肉延展性。

簡均祐說，若反覆蹲下、起立或跪著，容易造成膝蓋髕骨附近的關節囊發炎。民眾感受到這類的急性疼痛時，當下絕對要先冰敷，緩解疼痛，隔兩、三天後就可以熱敷，加速血液循環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中