健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》關節不痛也要控尿酸？ 研究：心梗、中風風險降23％

2026/01/31 18:36

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，研究發現，痛風患者若能將尿酸控制在一定數值以下，心梗、中風風險可降低23%；情境照。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多痛風或高尿酸患者認為，只要關節不痛，痛風藥就可停吃，尿酸高一點也沒關係。對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，研究發現，接受降尿酸治療的患者，若在1年內將尿酸控制在6mg/dL以下，未來5年內發生心肌梗塞、中風的風險可降低9.0%；若控制在5mg/dL以下，心血管相對風險則可降低23%。提醒痛風藥不是有痛才吃，穩定控制尿酸值也不僅僅是為了關節，更是為了保護心血管。

蔡明劼於臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，根據最新發表在權威醫學期刊《JAMA Internal Medicine》的1項大規模研究，追蹤超過10萬名痛風患者長達5年，這項研究主要針對剛開始接受降尿酸治療（ULT）的患者，觀察他們是否能在12個月內將尿酸控制在6mg/dL以下。

研究結果發現，成功將尿酸控制在6mg/dL以下的患者，未來5年內較少發生重大心血管事件，如心肌梗塞、中風等，相對風險也降低9.0%，顯示護心效果顯著。另，若能進一步將尿酸降到5mg/dL以下，心血管風險下降幅度更大，相對風險可降低約23%，表示數值降得越低，保護力越佳。

此外，本身患有心血管疾病的高危險族群患者，透過「治療達標（Treat-to-Target）」帶來的保護效果更為明顯，這也代表高風險族群獲益更多。因此，蔡明劼建議，痛風患者不要只追求不痛，而應追求達標。痛風治療的目標不只是止痛，而是要把尿酸值穩定控制在6mg/dL以下，才能有助心臟健康。

除了吃藥，蔡明劼也提及，研究顯示，植物性普林並不會增加痛風發作風險，痛風族也能放心享受優質的植物飲食，並提醒真正地雷是酒精、紅肉、內臟與海鮮。另，含糖飲料是隱形殺手應避免，對於關節和心臟威脅更大，多喝白開水才是排尿酸最便宜、最安全的方法。

蔡明劼並強調，體重管理要「慢」不要「猛」，體重過重會加重尿酸負擔，但也切記不要斷食或激進減肥；因快速瘦身產生的代謝物，反而有可能讓尿酸飆升，引發急性痛風。

