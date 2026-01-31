健康網》咳不停、喉嚨癢好困擾？ 中醫師解析1食物化痰又止咳

中醫師王大元表示，白蘿蔔具有清肺熱、化痰等特性，尤其醃製後因具有「潤燥生津」作用，攝取有助減少喉嚨乾癢、咳嗽狀況；示意圖（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷後，感冒、咳嗽族群明顯增加，不少人出現咳不停、喉嚨癢、卡痰咳不出來等困擾。對此，中醫師王大元分享，白蘿蔔因具有清肺熱、化痰等特性，若痰多、喉嚨卡痰、咳嗽不順，攝取白蘿蔔確實有助緩解咳嗽。此外，醃製後的蘿蔔乾因具有「潤燥生津」的作用，吃一些也能幫助減少喉嚨乾癢、咳嗽狀況。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文表示，從中醫觀點來看，白蘿蔔性涼味辛甘，具有清肺熱、化痰、降氣的特性，常用於痰多、喉嚨卡痰、咳嗽不順的情況。尤其當氣機壅滯、痰阻在上時，確實可以吃一點白蘿蔔，有助氣往下行，咳嗽也比較容易緩解。

至於為什麼吃醃蘿蔔能讓人感覺「比較不咳」？王大元解釋，這是因為食材本身的性質，加上醃製過程所產生的作用。蘿蔔醃製時，加入的鹽或糖能促進唾液分泌，使得喉嚨乾燥程度降低，多了潤燥生津的作用。因此，也比較不容易引發反射性的乾癢咳嗽，可能是許多人覺得吃一點比較舒服的原因。

此外，王大元提及，白蘿蔔也具有降氣功效，特別是在吃太油、太飽，或伴隨脹氣、打嗝、喉嚨有痰卡卡的時候，出現這類「氣逆型咳嗽」情況，攝取醃蘿蔔也比較能夠緩解不適感。

不過，王大元提醒，若本身體質偏虛寒、容易手腳冰冷，或咳的是清稀白痰，建議少量食用就好，因為吃太多反而會加重咳嗽。另，若咳嗽持續且時間長、症狀明顯，或影響生活與睡眠，這類偏方僅能作為輔助，仍需進一步就醫評估與治療。

王大元強調，醃蘿蔔之所以能止咳，關鍵在於白蘿蔔具有潤肺化痰、降氣的特性，加上醃製後生津潤喉的作用。因此，對於輕微痰咳與喉嚨癢具有一定舒緩效果，但若症狀嚴重或影響生活、睡眠，提醒仍應尋求醫療幫助。

