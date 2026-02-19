園藝療癒身心 過年適時「拈花惹草」

農曆年期間，民眾喜歡園藝佈置迎春。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆年到了，民眾多會以喜氣洋溢的盆栽布置來迎新，象徵好彩頭的櫻桃蘿蔔、旺來的觀賞鳳梨、吉利的金桔......等，都深受歡迎。衛生福利部嘉南療養院也認為，在特殊節慶，應景園藝更可以與現實生活做連結，適時地「拈花惹草」，療癒效果加倍。

新春期間，球根植物最應景，包含水仙、風信子、鬱金香、麗格海棠、西洋櫻草等，蝴蝶蘭、報歲蘭、虎頭蘭系列都深受歡迎；至於過年才有的園藝盆栽，金桔、銀柳、長壽花、好彩頭，因有吉祥或財運的諧音、寓意，一樣討喜。

職能治療師李宙芳表示，其實無論是一般人或精神病友，從事園藝的過程中，都有助於舒緩情緒，尤其農曆年期間的除舊布新，居家擺設具吉祥寓意的盆栽，營造應景的喜氣氛圍，不僅賞心悅目，更可放鬆、紓壓，有益健康。

李宙芳提到，過去人們常於私有地或庭院裡栽種一些作物，希望帶來收益，隨著時代演進，現在卻可能是繁忙生活中的情緒調節或壓力排解，想從居家園藝上獲得成就感，甚至變為日常的心靈寄託，療癒效果更勝經濟價值。

李宙芳說，南部為國內最大糧倉，也是各類水果重要產地，大家習慣親近土地，再度接觸農務有較為熟悉的感覺，園藝治療會更具效果；針對急性或復健的精神病友，院方常安排栽花、種菜的體驗，重溫澆灌、鋤草的工作，讓他們建立生活規律性，除了認知功能的維持之外，更透過辨識植物的教導，進行大腦訓練，不要退化。

李宙芳補充，藉由各類植物的認識，讓病友了解栽培過程中「什麼時候該做什麼事情」，學習循序漸進的管理步驟，對於訓練大腦記憶力是很有幫助的，院方都挑選生長期較短的綠蔬，如常見的小白菜、空心菜等，體驗上更具時效性，最後也會由他們親手來採收，建立規律性外，也培養責任感，並加入烹飪教作，提供產地到餐桌的全套體驗。

李宙芳指出，以用心栽種植物、歡欣得到收穫為媒介的園藝治療，因為設定了目標，讓栽花、種菜變得饒富趣味了，另外還有更多的效果，包含與室友比較、討論個別盆栽的生長狀況，相互觀摩、學習，帶動人際關係，病友提水澆灌，也藉此強化肌力，且在勞動中促進健康，而配合烹飪課程，更可訓練家事處理技能，一舉數得。

農曆年期間，應景的花卉盆栽熱賣，民眾透過園藝，歡喜迎新，也療癒身心。（記者吳俊鋒攝）

