自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

園藝療癒身心 過年適時「拈花惹草」

2026/02/19 17:00

農曆年期間，民眾喜歡園藝佈置迎春。（記者吳俊鋒攝）

農曆年期間，民眾喜歡園藝佈置迎春。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆年到了，民眾多會以喜氣洋溢的盆栽布置來迎新，象徵好彩頭的櫻桃蘿蔔、旺來的觀賞鳳梨、吉利的金桔......等，都深受歡迎。衛生福利部嘉南療養院也認為，在特殊節慶，應景園藝更可以與現實生活做連結，適時地「拈花惹草」，療癒效果加倍。

新春期間，球根植物最應景，包含水仙、風信子、鬱金香、麗格海棠、西洋櫻草等，蝴蝶蘭、報歲蘭、虎頭蘭系列都深受歡迎；至於過年才有的園藝盆栽，金桔、銀柳、長壽花、好彩頭，因有吉祥或財運的諧音、寓意，一樣討喜。

職能治療師李宙芳表示，其實無論是一般人或精神病友，從事園藝的過程中，都有助於舒緩情緒，尤其農曆年期間的除舊布新，居家擺設具吉祥寓意的盆栽，營造應景的喜氣氛圍，不僅賞心悅目，更可放鬆、紓壓，有益健康。

李宙芳提到，過去人們常於私有地或庭院裡栽種一些作物，希望帶來收益，隨著時代演進，現在卻可能是繁忙生活中的情緒調節或壓力排解，想從居家園藝上獲得成就感，甚至變為日常的心靈寄託，療癒效果更勝經濟價值。

李宙芳說，南部為國內最大糧倉，也是各類水果重要產地，大家習慣親近土地，再度接觸農務有較為熟悉的感覺，園藝治療會更具效果；針對急性或復健的精神病友，院方常安排栽花、種菜的體驗，重溫澆灌、鋤草的工作，讓他們建立生活規律性，除了認知功能的維持之外，更透過辨識植物的教導，進行大腦訓練，不要退化。

李宙芳補充，藉由各類植物的認識，讓病友了解栽培過程中「什麼時候該做什麼事情」，學習循序漸進的管理步驟，對於訓練大腦記憶力是很有幫助的，院方都挑選生長期較短的綠蔬，如常見的小白菜、空心菜等，體驗上更具時效性，最後也會由他們親手來採收，建立規律性外，也培養責任感，並加入烹飪教作，提供產地到餐桌的全套體驗。

李宙芳指出，以用心栽種植物、歡欣得到收穫為媒介的園藝治療，因為設定了目標，讓栽花、種菜變得饒富趣味了，另外還有更多的效果，包含與室友比較、討論個別盆栽的生長狀況，相互觀摩、學習，帶動人際關係，病友提水澆灌，也藉此強化肌力，且在勞動中促進健康，而配合烹飪課程，更可訓練家事處理技能，一舉數得。

農曆年期間，應景的花卉盆栽熱賣，民眾透過園藝，歡喜迎新，也療癒身心。（記者吳俊鋒攝）

農曆年期間，應景的花卉盆栽熱賣，民眾透過園藝，歡喜迎新，也療癒身心。（記者吳俊鋒攝）

農曆年期間，民眾常透過園藝佈置來迎新，應景的花卉盆栽熱賣。（記者吳俊鋒攝）

農曆年期間，民眾常透過園藝佈置來迎新，應景的花卉盆栽熱賣。（記者吳俊鋒攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中