過年大吃大喝 營養師教3原則 年後數值不失控

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕農曆春節期間，親人圍爐、親友聚餐不斷，民眾也會採買大量食材趁著休假期間大啖美食，大魚大肉、零食不離手的情形並不少見，臨床上常見年後健檢血壓、血糖、血脂異常的民眾明顯增加。苗栗縣為恭醫院營養師涂禹晴提醒，年節飲食真正需要調整的並非食物本身，而是「怎麼吃」，並提供3大原則供民眾參考。

為恭醫院發現，抱持「過年就先不控制了，年後再說」心態的民眾並不少見，涂禹晴認為找到平衡，以免連續多天的飲食型態累積造成春節後數值異常狀況。

原則一：先吃「真正的食物」，再吃年節料理。涂禹晴建議，炸年糕、煎蘿蔔糕、米糕油飯、香腸臘肉、佛跳牆等多屬高油、高鈉料理，若空腹食用容易攝取過量，可調整進食順序先吃1至2份蔬菜，再選擇低脂豆製品→低脂魚類或海鮮→雞肉等家禽類→瘦肉、白切肉，最後再吃重口味年菜，能增加飽足感、穩定血糖、降低高油高鈉食物的攝取量。

原則二：年菜重點在「選擇」，不是「每樣都要」。涂禹晴說，過年飲食失控，常見原因是「每道菜都想嚐一點」累積超量，民眾每餐可挑選2至3道特色年菜，適量加工製品，多選擇低油、清蒸、水煮、燉煮、烘烤的料理方式，並記得吃蔬菜。

原則三：小心「沒在吃飯，卻一直在吃」。涂禹晴提及，整天不斷補充的零食零嘴是真正讓體重快速上升的「元凶」，民眾才剛吃飽，或並未感到飢餓，手卻沒停過，常在無意識中反覆攝取。只要分享或減半攝取零食，搭配無糖茶或白開水，設定食用時間等方式。

涂禹晴最後指出，簡單的小習慣，累積起來就是照顧身體最實在的方法。

