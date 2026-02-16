自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

過年大吃大喝 營養師教3原則 年後數值不失控

2026/02/16 13:19

營養師涂禹晴提醒，年節飲食真正需要調整的並非食物本身，而是「怎麼吃」。（為恭醫院提供）

營養師涂禹晴提醒，年節飲食真正需要調整的並非食物本身，而是「怎麼吃」。（為恭醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕農曆春節期間，親人圍爐、親友聚餐不斷，民眾也會採買大量食材趁著休假期間大啖美食，大魚大肉、零食不離手的情形並不少見，臨床上常見年後健檢血壓、血糖、血脂異常的民眾明顯增加。苗栗縣為恭醫院營養師涂禹晴提醒，年節飲食真正需要調整的並非食物本身，而是「怎麼吃」，並提供3大原則供民眾參考。

為恭醫院發現，抱持「過年就先不控制了，年後再說」心態的民眾並不少見，涂禹晴認為找到平衡，以免連續多天的飲食型態累積造成春節後數值異常狀況。

原則一：先吃「真正的食物」，再吃年節料理。涂禹晴建議，炸年糕、煎蘿蔔糕、米糕油飯、香腸臘肉、佛跳牆等多屬高油、高鈉料理，若空腹食用容易攝取過量，可調整進食順序先吃1至2份蔬菜，再選擇低脂豆製品→低脂魚類或海鮮→雞肉等家禽類→瘦肉、白切肉，最後再吃重口味年菜，能增加飽足感、穩定血糖、降低高油高鈉食物的攝取量。

原則二：年菜重點在「選擇」，不是「每樣都要」。涂禹晴說，過年飲食失控，常見原因是「每道菜都想嚐一點」累積超量，民眾每餐可挑選2至3道特色年菜，適量加工製品，多選擇低油、清蒸、水煮、燉煮、烘烤的料理方式，並記得吃蔬菜。

原則三：小心「沒在吃飯，卻一直在吃」。涂禹晴提及，整天不斷補充的零食零嘴是真正讓體重快速上升的「元凶」，民眾才剛吃飽，或並未感到飢餓，手卻沒停過，常在無意識中反覆攝取。只要分享或減半攝取零食，搭配無糖茶或白開水，設定食用時間等方式。

涂禹晴最後指出，簡單的小習慣，累積起來就是照顧身體最實在的方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中