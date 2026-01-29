尾牙、過年、春酒接「腫」而至？ 中醫提醒外在寒邪適量即可

沈睦森提醒民眾忌口、溫補。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕時近年底，公司行號單位的尾牙已陸續展開，後續還有春節及開春的春酒，應酬次數大增，高雄元貞中醫診所的醫師沈睦森今天至屏東竹田演講養生觀念，他指出，冬季因所謂的「外邪」中寒邪正盛，近期病患以心血管疾病居多，此外，腸胃也在這個時節因為頻繁的外食、聚餐致腸胃不舒服，他建議除自我克制適量進食外，也可透過水煮薑湯進行溫補。

沈睦森為高雄元貞中醫診所所長，一週僅兩天門診的他，其餘時間都在進修和研究，專攻養生，屢受邀至各地開養生專題講座，已55歲的他從外表看不出年齡，堪稱自己診所的活招牌，專研黃帝內經的他指出，近年天氣急凍，診所上門的病患都是寒症居多，天寒血管易收縮，就會以各種形式的症狀困擾著病患，常見胸悶、頭痛或是心搏過速等等，若症狀過急，當然是要先把血壓降下來，但長期保養就能從中醫著手。

「現在不養生，以後養醫生」，沈睦森說，現代人的文明病大多來自工作的壓力，加上手搖飲或是冰冷飲料隨手可得，許多人從小就開始培養自己寒性體質，而成年後的壓力及情緒，從中醫來看就會導致氣滯、血瘀，偏寒性體質在冬天就會因外在的寒邪造成疾病纏身，因此平時的保暖及溫補就相當重要。

沈睦森表示，文明病的壓力大傷肝，屬木的肝又再反剋屬土的胃，輕則胃痛、重則胃潰瘍，目前時節尾牙多，後續還有農曆年及春酒，腸胃消化系統本就不佳的民眾應酬應要忌口，適量就好，而要對抗寒性體質，天氣冷喝薑湯暖身是最好的方式，但若是薑母鴨則是薑母常常會爆香再炒鴨肉，反而會容易上火，吃了口乾舌燥眼屎多更不舒服，因此可以先煮好薑和鴨肉的湯，麻油最後再淋上，稍微修正烹調過程即可，而在飲食上仍要多一點忌口，以免在過年過節的前後卻常到醫院報到。

