搶救心肌梗塞 嘉基與嘉市消防攜手去年救回15人

嘉基今天舉行「守住心跳，搶回生機」記者會，受惠患者鄭先生（左二）、陳先生（右二）喜切蛋糕。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕急性心肌梗塞是高致死率的心血管急症，嘉義基督教醫院透過與嘉義市消防局即時接軌合作，將搶救時程大幅提前，去年成功辨識15例急性心肌梗塞個案並救治成功，救治率達100％，受惠患者陳先生今天出席記者會說，「我還沒到醫院，醫療團隊就已經在等著我了！」謝謝醫師與消防救護人員救了我。

65歲陳先生說，日前原以為只是普通不舒服，但胸口越來越痛，還會冒冷汗、喘不過氣，還好家人警覺通報119送抵嘉基醫院急診室，很快就被送到心導管室接受治療，從鬼門關前撿回一命。

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另一位出席記者會受惠患者鄭先生也是因為胸口痛自行到嘉基就診後，診斷出急性心肌梗塞，醫療團隊做出及時處置，已經康復。

嘉市消防局副局長李宗儒表示，消防救護人員是急性心肌梗塞「救命鏈」的第一環，救護車透過配置12導程心電圖設備與雲端傳輸系統，能在第一時間辨識高風險患者，並同步通報醫院，讓醫療團隊提前待命，形成院前與院內的即時接軌，成功將搶救時程大幅提前。

嘉基急診醫學部黃漢群醫師說，過去急性心肌梗塞患者到院後，才進行檢查與會診，往往耗費不少時間；現在透過到院前心電圖傳輸系統，在患者還在救護車上，醫院可以提前備戰把握黃金搶救時間，讓病人抵達醫院後可以快速進入心導管室進行治療，顯著提高搶救成功率。因為有這套院前預警系統的輔助，目前已經有心肌梗塞的患者從送進急診到心導管室只花了短短的17分鐘。

嘉基副院長林明憲表示，去年嘉基透過到院前12導程心電圖判讀機制，共成功辨識15例急性心肌梗塞個案，在消防與醫療團隊緊密合作下，成功救治率達100％，此外，自行到院的45位患者，整體成功救治率亦高達98％以上，未來將持續深化與消防單位合作，，強化急性心肌梗塞即時救治能力，守住更多寶貴生命。

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