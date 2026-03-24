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健康網》屏東「楊忠憲芭樂」爆紅！ 營養師曝芭樂8好處：抗癌又穩血糖

2026/03/24 15:07

一款屏東珍珠芭樂因網友在Threads分享好吃意外爆紅，「楊忠憲芭樂」瞬間成為全台熱搜對象。營養師高敏敏表示，芭樂富含維生素C攝取對於健康好處多多。（資料照）

一款屏東珍珠芭樂因網友在Threads分享好吃意外爆紅，「楊忠憲芭樂」瞬間成為全台熱搜對象。營養師高敏敏表示，芭樂富含維生素C攝取對於健康好處多多。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕一款在超市販售、每袋售價僅39元的屏東珍珠芭樂，因網友在Threads分享好吃意外爆紅，「楊忠憲」瞬間成為全台熱搜對象，甚至有旅居台灣的日本民眾也發文大讚，一時間「楊忠憲芭樂」引起搶購潮。營養師高敏敏表示，芭樂富含礦物質鉀，可預防心血管疾病，還能降血壓、消水腫。此外，因芭樂高纖且有充足水分，還能刺激腸胃蠕動，有助排便順暢不卡關。

芭樂8好處大公開

近期1名網友於Threads發文點名「楊忠憲」，透露買到他種的芭樂，軟硬適中、清脆又甜很喜歡，並留言「很好吃，尤其靠近籽的部位真教人欲罷不能，祝您事事順心」，話題瞬間發酵，「楊忠憲芭樂」也引發眾人熱搜。高敏敏曾於臉書粉專發文指出，芭樂堪稱是「維生素C之王」，對於健康好處多，包括：

1.縮短感冒病程：富含維生素C 有抗氧化、抗發炎的作用，可加快傷口癒合，還可幫助白血球抵抗病菌，強化免疫系統。

2.低GI水果：低GI水果食用後血糖上升平穩，糖尿病友也可享用。

3.降低罹癌機率：維他命C中和自由基，減少加工食品致癌的鋒線。

4.降血壓/消水腫：礦物質鉀，可預防心血管疾病、降血壓、消水腫。

5.順暢解便秘：高纖維又有充足水分，刺激腸胃蠕動，幫助排便順暢不卡關。

6.延緩骨質疏鬆：維他命C幫助鈣質吸收，促進膠原蛋白合成，延緩骨鬆、維持關節健康。

7.提高工作效率：維生素B群提供細胞正常運作的能量。

8.高飽足感：膳食纖維能抑制胃口，幫助腸胃順暢。

芭樂挑選保存小撇步

此外，農糧署也曾在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文與影片說明，挑選芭樂要先看表皮外觀有沒有病蟲害，好不好吃則可看果皮，表皮紋路凹凸明顯，摸起來有點粗糙的芭樂較好吃。判斷脆度時，可用大拇指輕輕按壓芭樂屁股，以軟硬判斷成熟度。

農糧署並提醒，芭樂的塑膠袋／泡棉不要拆，可保持水分，密封後放置冰箱，可延長保存期限。切記芭樂不能跟香蕉、蘋果、芒果等會產生乙烯的水果放在一起，會導致芭樂快速催熟而不耐儲存。

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