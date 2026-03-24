12歲少年露營回家高燒5天！醫揭腿部「焦痂」揪出恙蟲病

醫師王怡人提醒，「發燒合併皮疹」加上「近期有戶外活動史」就要高度警覺恙蟲病的可能。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1名12歲少年近日隨家人到苗栗縣虎山露營，返家後連續5天高燒達39°C，並伴隨咳嗽、喉嚨痛與嘔吐，家人起初以為只是感冒，直到少年臉部與四肢出現紅色皮疹，食慾與體力明顯下降，家長趕緊帶少年就醫才被檢查出「恙蟲病」，住院治療1週後已順利出院；醫師提醒，焦痂是重要的臨床線索之一，民眾若「發燒合併皮疹」加上「近期有戶外活動史」，就要高度警覺恙蟲病的可能。

衛生福利部台北醫院兒科過敏氣喘免疫科主任王怡人表示，該名少年看診時症狀表現多元，容易被誤認為一般呼吸道感染或病毒性疾病，但在理學檢查過程中，她敏銳發現少年右腿有1處黑色焦痂，外觀像被煙蒂燙傷，而病人毫無痛癢的感覺，進一步詢問得知，少年近期曾到苗栗山區露營，同團也有人出現紅疹，這個關鍵線索，讓她提高警覺，朝恙蟲病方向評估。

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醫師王怡人檢查發現少年腿部有一處的黑色焦痂，進一步揪出「恙蟲病」。（衛福部台北醫院提供）

王怡人指出，少年同時有喉嚨痛與皮疹等表現，透過多面向評估，先排除猩紅熱等可能性，再鎖定恙蟲病果斷用藥治療，發現少年有頸部淋巴結腫大、血小板偏低、肝功能指數上升等情形，超音波也呈現肝炎表現，顯示感染已影響全身，立即進行恙蟲病抗生素治療，同步進行其他細菌感染的防護性處置與監測，在精準醫療多管齊下的全面照護1週後，少年的皮疹消退、精神與食慾也回升，各項指數恢復正常後順利出院。

她提醒，發現「發燒合併皮疹」加上「近期有戶外活動史」，就要高度警覺恙蟲病的可能性，焦痂是重要的臨床線索之一，若未能及時辨識與治療，病人可能從單純高燒進展為嚴重全身性併發症，影響包括器官損傷、嚴重出血、意識改變，嚴重時甚至昏迷、肺部或呼吸衰竭等危及生命，但若能及早診斷並給予正確抗生素治療，多數病人恢復快、預後也較佳。

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