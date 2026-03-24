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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒奪今年首例死亡！ 酒精無法對抗 5歲以下嬰幼兒最危險

2026/03/24 15:51

疾管署副署長林明誠表示，腸病毒對酒精具抗性，需以漂白水消毒環境。（記者侯家瑜攝）

疾管署副署長林明誠表示，腸病毒對酒精具抗性，需以漂白水消毒環境。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內腸病毒疫情升溫，疾管署今公布，上週新增2例腸病毒重症，其中一例為今年首例死亡個案。疾管署提醒，腸病毒傳染力強，且酒精無法有效殺死病毒，民眾應以含氯漂白水進行環境消毒，並落實正確洗手，降低感染風險。

疾管署副署長林明誠表示，腸病毒可透過飛沫、接觸及糞口途徑傳播，無論成人或孩童皆可能感染，尤其家庭手足之間，以及學校、托嬰中心、安親班等人群密集、互動頻繁場所，最容易造成傳播。隨著疫情逐漸升溫，托育機構應依照防治手冊加強自我查檢，並落實各項防疫措施。

正確洗手是預防腸病毒的重要關鍵。（疾管署提供）

正確洗手是預防腸病毒的重要關鍵。（疾管署提供）

疾管署說明腸病毒的常見症狀。（疾管署提供）

疾管署說明腸病毒的常見症狀。（疾管署提供）

在日常防護上，林明誠強調，應教導學齡幼童養成良好衛生習慣，包括勤洗手與保持環境清潔。特別是腸病毒對酒精具有抗性，使用酒精乾洗手無法有效消毒，建議以500ppm含氯漂白水定期清潔學童常接觸的物品表面，如桌椅、玩具及門把等，以降低病毒殘留。

對於有嬰幼兒的家庭，林明誠也特別提醒，外出返家後，在抱小孩或餵食前，一定要用肥皂確實洗手，並依「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟落實手部清潔；此外，在吃東西前、與幼兒互動前、擤鼻涕後、如廁後及就醫前後，都應確實洗手，避免將病毒帶給孩子。

林明誠指出，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程可能快速惡化。家長若發現孩童出現嗜睡、意識不清、活力下降、手腳無力、肌抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應高度警覺，儘速送往大型醫院治療，以免錯過黃金救治時間。

除了腸病毒外，近期流感疫情也同步升溫。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上週門急診類流感就診人次達9萬5343人，較前一週上升6.5%。目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以B型占69.6%為大宗，其次為A型H3N2占27.8%。同時，上週也新增12例流感併發重症病例及4例死亡個案。

林明誠呼籲，面對腸病毒與流感雙重疫情威脅，民眾應提高警覺，落實個人衛生習慣及環境清潔，生病應在家休息，避免出入人多場所，以降低病毒傳播風險，守護自身與家人健康。

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