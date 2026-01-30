自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》印度爆立百病毒疫情 營養師推8物提升防護力

2026/01/30 11:36

印度近日傳出立百病毒新增病例，專家建議，從日常餐桌上的柑橘類水果、大蒜、深綠色蔬菜等8種食物強化防護力；圖為情境照。（圖取自freepik）

印度近日傳出立百病毒新增病例，專家建議，從日常餐桌上的柑橘類水果、大蒜、深綠色蔬菜等8種食物強化防護力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕印度近日傳出立百病毒（Nipah virus）新增病例，引發國際關注。營養師陳珮淳提醒，立百病毒屬人畜共通傳染病，立百病毒的致死率可達約40%-75%，目前尚無核准疫苗與特效藥，治療以支持性照護為主，民眾除落實衛生習慣外，更應從日常飲食打好基礎。她建議，不妨可透過柑橘類水果、大蒜、深綠色蔬菜等8種食物強化防護力。

立百病毒是什麼？為何引發恐慌？陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，立百病毒（Nipah virus）是一種人畜共通病毒，最早在1998年被發現，主要出現在印度、孟加拉一帶，已知可能來源包括果蝠，或接觸受污染的水果、樹汁，以及與感染者密切接觸體液。由於致死率高、缺乏疫苗與特效藥，一旦爆發便容易引發社會焦慮。這次印度最新出現的病例，讓國際再次提高警覺。

立百病毒是什麼呢？陳珮淳說明，症狀變化快、影響範圍大，從發燒、頭痛，到嚴重時可能影響呼吸與神經系統，也因為這樣，每次一有相關新聞，大家都會特別緊張。

陳珮淳提到，預防之道仍在於除勤洗手、不吃來路不明水果、避免接觸可疑動物等基本防疫措施外，病毒在變，但民眾每天的身體狀態，才是真正的關鍵。身體防護力需要每天累積，可透過8種食物強化：

●柑橘類水果：補充維生素C，支援防護反應與修復。
●無糖優格：穩定腸道菌相，減少防護訊號失衡。
●大蒜：蒜素等含硫植化素有助調節防護機制。
●薑：薑辣素協助循環與壓力反應，避免過度消耗。
●深綠色蔬菜：提供葉酸與植化素，作為防護原料。
●堅果：維生素E與好脂肪降低氧化壓力。
●綠茶：兒茶素幫助清除自由基，減少雜訊干擾。
●優質蛋白質：防護相關的抗體、酵素、修復因子，由蛋白質組成。蛋白質提供防護系統「建材」。

陳珮淳，雖然病毒總是防不完，民眾每天吃什麼、怎麼生活，是決定撐不撐得住的關鍵。病毒在變，身體防護力更要顧好。

