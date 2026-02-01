自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蔬菜只有水煮才健康？ 營養師揭少油恐白吃

2026/02/01 11:36

營養師曾建銘指出，蔬菜中許多營養素都是脂溶性，若缺乏油脂協助，不僅營養素會直接排出，甚至可能導致營養吸收不良，影響腸道與荷爾蒙健康；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕購買健康餐盒時，不少人常會以為「越乾、越無油越好」，但其實這是常見迷思。營養師曾建銘指出，極致低油其實並不等於健康，尤其蔬菜中許多營養素都是脂溶性，若缺乏油脂協助，長期只吃水煮蔬菜，不僅營養素會直接排出，甚至可能導致營養吸收不良，影響腸道與荷爾蒙健康。

健康餐盒3指標

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，飲食並非清淡無油才健康，並提供以下3個指標，教你判斷什麼才是真正合格的健康餐：

蔬菜為什麼需要「油」？

很多店家把青菜燙得乾巴巴，其實很可惜。因為蔬菜中珍貴的維生素A、D、E、K都是脂溶性，沒有油脂協助，這些營養素無法被腸道吸收，吃下去就像過客一樣會被排掉。此外，適度攝取油脂還能潤腸，預防減脂期最怕的便秘。因此，提醒配菜應有適量好油拌炒或淋醬，而非全水煮。

●脂肪比例20-30%是黃金標準

根據國健署標準，健康飲食的脂肪應佔總熱量 20-30%。過低（<20%）容易導致皮膚乾癢、荷爾蒙失調；過高則有熱量負擔。其實重點不是「無油」，而是應挑選「好油」。建議選擇橄欖油、深海魚（Omega-3）或堅果油脂，比單純計算卡路里更重要。

飯的選擇：紫米、黑米勝過白飯

「魔鬼藏在主食裡。」好的健康餐不會只給精緻白飯。未精緻的紫米、五穀米富含膳食纖維與維生素B群，可穩定血糖，讓你下午不昏睡。因此，建議優先選擇高纖全穀雜糧類。

曾建銘提醒，評估便當健不健康，別只盯著熱量表看。有優質的肉、拌過好油的菜、未精緻的飯，這才是身體真正需要的營養組合。

