健康網》不痛最危險！ 郭智輝曝膽管癌前兆「幾乎看不出來」

前經濟部長郭智輝自曝得了膽管癌，也有不少名人罹患此症。國泰醫院衛教資料指出，初期不易被察覺，可觀察肝功能，有時會表現出膽汁鬱積阻塞的現象。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前經濟部長郭智輝去（2025）年8月因「健康因素」請辭。今（20）日於臉書指出，自己罹患膽管癌。不少名人也因膽管癌病逝，前海基會董事長辜啟允、日本任天堂前社長巖田聰都不敵病魔。

根據國泰醫院衛教資料指出，膽道系統分布在整個肝內，從肝細胞表面凹槽形成的微膽管開始，逐漸匯流成小膽管、左右肝內膽管再穿出肝外合成為總肝管，與膽囊交匯後成為總膽管，最後流入十二指腸。膽管癌可以從任何有膽管的地方產生，包括肝內膽管及肝外膽管。

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國泰醫院表示，肝門型膽管癌即使腫瘤很小也可能造成阻塞性黃疸；周邊型膽管癌像肝癌一樣在肝臟內形成一個病灶佔住部分肝臟，直到末期才會有黃疸之症狀。不論是那一型，預後都很不好。

至於致病原因，國泰醫院指出，大多數患者發生膽管癌找不出致病原因。確定致病因子包括原發性硬化性膽管炎、中華肝吸蟲、肝內結石、先天性膽道疾病、先天性總膽管囊腫。其他可能致病因子包括B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、肥胖、糖尿病、抽菸、慢性酗酒 （>80 g/day）。

致病因子不明 得過B肝列危險群

郭智輝透露自己年輕時得過B型肝炎；辜啟允年僅50歲罹患膽管癌不治，他抗癌1年時間，病情起起伏伏，也因初期症狀不明顯，僅感到身體不適、倦怠或食慾不振，而錯過黃金治療期；巖田聰最初發現腫瘤時，身體並無明顯不適，是透過定期體檢才意外診斷出來的，但他在2014年接受手術切除腫瘤後，不到幾個月即復職，卻在隔年病情惡化不治。

因此，醫界常指膽管癌是「沈默且難以早期發現」。國泰醫院指出，晚期疾病的非特異性症狀包括腹痛，全身乏力，夜間盜汗，體重減輕。肝門周圍膽管癌因為容易造成膽道阻塞，所以臨床表現90%以黃疸為主，10%為急性膽管炎，56%有厭食症，體重減輕，疲勞。

目前對於早期膽管癌目前無任何篩檢方法，膽管癌的病人的肝功能檢查會表現出膽汁鬱積阻塞的現象，至於血清癌性胚胎抗原（CEA）以及CA19-9之昇高，並不具診斷意義。影像學檢查對於診斷膽管癌則是必要的，包括：

●腹部超音波：可以看到膽管擴張現象，也可能直接找到腫瘤本身。

●經內視鏡逆行性膽管胰管攝影術（ERCP）：將內視鏡放到十二指腸，找出總膽管及胰管的開口，由此開口注入顯影劑，可以把整個膽道系統顯示出來，將膽管阻塞的原因及地點找出來。

●經皮穿肝膽管攝影術（PTC）：使用細針插入擴張的膽管，打入顯影劑，再用X光照像。可以把膽管系統分枝顯現出來，並找出阻塞的位置；必要時也可以同時留置引流管（PTCD）作膽汁的引流。

●電腦斷層攝影：可以評估腫瘤的大小及對鄰近肝臟、淋巴結及其它腹內器官組織的侵犯程度。但若腫瘤僅限於膽管內，則斷層攝影常無法找到。

●核磁共振膽管胰管掃描（MRCP）：對於無法進行ERCP之病人（例如曾經做過胃切除手術或是ERCP 失敗之病人），可以考慮此種檢查。

●血管攝影：可以顯示出肝動脈和肝門靜脈的解剖位置，對於手術前評估腫瘤是否可以切除有相當幫助。

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