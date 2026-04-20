健康網》防攝護腺癌 別迷信每月「清槍」21次 醫：這件事才是保命符

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，攝護腺癌的關鍵風險因子為年齡、家族史、種族與肥胖，與其糾結次數，不如做到關鍵1件事，才能真正預防保命；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「每月射精21次，可降33%攝護腺癌風險」近期成為熱門話題，不少男性看到數字後好奇，是否只要達到這個頻率就能降低罹癌機率。對此，內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，這項研究確實存在，但若只看新聞標題，容易忽略研究真正的限制與重點。提醒攝護腺癌的關鍵風險因子仍是年齡、家族史、種族與肥胖，與其糾結次數，不如做到關鍵1件事，才能真正預防保命。

泌尿醫：研究需正確理解

江佩璋於臉書粉專發文指出，這個數字出自哈佛大學「健康專業人員追蹤研究」（HPFS），2016年於《European Urology》發表更新分析，追蹤了近3.2萬名男性長達18年。研究結果顯示，每月射精≥21次者，相較每月射精4–7次者，攝護腺癌風險降低約31–33%。

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攝護腺癌與射精次數4大解析

江佩璋說，這是一份扎實的研究，結論值得參考。但新聞標題簡化後，反而容易讓人誤會。他並進一步提出以下4項說明：

●這是「關聯」，不是「因果」：觀察性研究告訴我們兩件事一起出現，但無法證明誰造成誰。射精頻率高的人，可能同時擁有較穩定的伴侶關係、較規律的生活、較好的整體健康；這些也可能才是真正的保護因子。

●保護效果只見於「低風險」腫瘤：研究明確指出，對高惡性度（Gleason ≥8）或轉移性攝護腺癌並沒有統計上的保護力。換句話說，真正致命的那一類，射精頻率無法預防。

●不同研究結論並不一致：2023年西班牙CAPLIFE研究甚至發現，低射精頻率與更具侵犯性的腫瘤相關。科學仍在持續累積證據，目前尚未定論。

●「21 次」並不是醫學建議：這只是研究分組的切點，不是你該追求的目標。把它當成硬性指標，反而可能造成心理壓力或伴侶間的困擾，這不是我們樂見的結果。

江佩璋表示，目前主流的「攝護腺停滯假說」認為，攝護腺液長期滯留，可能形成慢性發炎環境。此外，還涉及雄激素、催產素訊號等機制，但仍在研究中。

日常預防攝護腺癌3原則

江佩璋強調，攝護腺癌的關鍵風險因子仍是年齡、家族史、種族與肥胖，與其糾結次數，不如掌握以下3件事，真正有助預防攝護腺癌：1.50歲後規律接受PSA篩檢，有家族史者建議應更早篩檢，也是真正的保命符。2.維持運動、均衡飲食、控制體重。3.與泌尿科醫師建立長期追蹤關係。

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