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健康網》減重最怕減錯肉！ 研究發現：不運動肌肉流失100％

2026/04/20 21:51

王思恒引述國外最新研究指出，經介入飲食，減重不運動的人體重雖然也會下降，肌肉流失卻100%，無一例外；情境照。（圖取自freepik）

王思恒引述國外最新研究指出，經介入飲食，減重不運動的人體重雖然也會下降，肌肉流失卻100%，無一例外；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減肥時，許多人只在意體重計上的數字，認為體重下降就是成功，但瘦下來的未必都是脂肪。王思恒引述國外最新研究指出，經追蹤304名減重者5個月，接受同樣飲食介入，並分成不運動、有氧、不運動3組，結果發現，不運動組的17人體重雖然也有下降，肌肉流失卻百分百，無一例外。並顯示減重期間必須搭配重訓，才能讓身體維持並增加「瘦體重」，同時減去更多脂肪。

王思恒於臉書粉專「一分鐘健身教室」發文表示，1項以色列特拉維夫大學研究團隊的研究，追蹤了304位成人，在同一個減重練習中，接受同樣的飲食介入，每天製造約500大卡的熱量赤字，蛋白質攝取量維持在每公斤體重1.5克。差異只有運動類型：有人選擇無運動、有人選擇有氧、有人選擇重訓。研究用精準的DXA儀器測量體脂和去脂體重，追蹤了平均5個月。

王思恒說，結果顯示，3組受試者下降的總體重幾乎相同，但身體組成差異卻不同。以每減少1公斤體重中，實際來自脂肪的比例來看，重訓組減少1公斤之中，有為1.1公斤是脂肪，代表減脂的同時，也增加了肌肉；有氧組為0.86公斤；不運動組僅0.7公斤。若換算，代表節食若沒搭配重訓，即使減掉10公斤，也可能有3公斤不是脂肪。

此外，研究並統計，每組「去脂體重流失比例偏高」的人佔比。無運動組逾8成的人減掉體重中，至少15%來自瘦體重（肌肉與內臟的總稱）；有氧組約39%的人有類似情形；重訓組僅有約15%的人瘦體重流失比例偏高，85%保留或增加。以男性而言，不運動組的每一個人都流失了瘦體重（樣本17人）；有氧組男性平均流失約1.1公斤；重訓組男性則平均增加0.8公斤。

王思恒說明，這表示在節食產生熱量赤字的狀態下，如果沒有訓練刺激，讓身體感知到肌肉有在被使用，身體維持肌肉的優先序就會降低。傳統估計大約有四分之一的減重來自去脂體重，這份研究的不運動組數字也幾乎吻合。

王思恒說，重訓提供的阻力刺激，讓肌肉在熱量不足的環境下仍有繼續合成的訊號。研究者稱此為「身體重組」，節食期間同時增肌減脂，一般認為較難達到，但在訓練資歷較淺、蛋白質攝取足夠的人身上，這份研究顯示似乎並非不可能。

王思恒強調，節食期間如果完全不運動，肌肉流失幾乎難以避免。根據這份研究數字顯示，只有重訓在整體上可讓身體維持並增加瘦體重，同時減去更多脂肪。

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