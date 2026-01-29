自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

效果不只治痛風！研究：別嘌醇可能降低心臟病和中風風險

2026/01/29 16:50

研究表明，標準痛風藥物不僅能緩解疼痛發作，還能降低心臟病發作和中風風險。圖為心臟病示意圖。（擷自shutterstock）

研究表明，標準痛風藥物不僅能緩解疼痛發作，還能降低心臟病發作和中風風險。圖為心臟病示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究表明，標準痛風藥物別嘌醇（allopurinol）不僅能緩解疼痛發作，還能將痛風患者血液尿酸水平控制在特定目標範圍內，降低心臟病發作和中風風險。此研究發表在《美國醫學會內科》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，痛風會發生是由於尿酸鹽在血液中積聚並形成晶體，這些晶體聚集在關節及其周圍，引發突發的劇烈疼痛和腫脹。臨床醫生已知道，血液尿酸水平低於360微莫耳/公升的患者痛風發作次數往往較少。但尚不清楚的達到同樣的閾值，是否也能改變心臟病發作和中風等重大事件的發生機率。

對此英國諾丁漢大學的研究團隊，決定研究使用別嘌醇將血液尿酸水平降至360微莫耳/公升以下，是否與痛風患者心臟病發作和中風風險降低相關。

研究團隊團隊利用英國臨床實踐研究數據鏈Aurum中的初級保健數據，並結合醫院和死亡記錄，進行1項大型研究。研究時間跨度為2007年1月至2021年3月。研究對象為18歲以上、確診痛風且治療前血液尿酸高於360微莫耳/公升（6 毫克/分升）的患者。

研究團隊根據患者在首次接受降尿酸藥物治療後12個月內，血液尿酸濃度是否達到或低於360微莫耳/公升，將患者隨機分配至達標治療組或非達標治療組，並檢視患者在首次使用降尿酸藥物後5年內是否發生重大不良心血管事件。

分析結果顯示，達標治療組患者的5年存活率比非達標治療組更高，他們發生重大不良心血管事件的風險更低。

研究團隊表示，研究顯示服用降尿酸藥物並在12個月內將血液尿酸水平降至360微莫耳/公升以下的痛風患者，在未來5年內發生心臟病或中風的風險顯著降低，代表針對血液尿酸進行治療，可降低因心臟病發作和中風而死亡的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中