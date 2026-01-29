效果不只治痛風！研究：別嘌醇可能降低心臟病和中風風險

研究表明，標準痛風藥物不僅能緩解疼痛發作，還能降低心臟病發作和中風風險。圖為心臟病示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究表明，標準痛風藥物別嘌醇（allopurinol）不僅能緩解疼痛發作，還能將痛風患者血液尿酸水平控制在特定目標範圍內，降低心臟病發作和中風風險。此研究發表在《美國醫學會內科》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，痛風會發生是由於尿酸鹽在血液中積聚並形成晶體，這些晶體聚集在關節及其周圍，引發突發的劇烈疼痛和腫脹。臨床醫生已知道，血液尿酸水平低於360微莫耳/公升的患者痛風發作次數往往較少。但尚不清楚的達到同樣的閾值，是否也能改變心臟病發作和中風等重大事件的發生機率。

對此英國諾丁漢大學的研究團隊，決定研究使用別嘌醇將血液尿酸水平降至360微莫耳/公升以下，是否與痛風患者心臟病發作和中風風險降低相關。

研究團隊團隊利用英國臨床實踐研究數據鏈Aurum中的初級保健數據，並結合醫院和死亡記錄，進行1項大型研究。研究時間跨度為2007年1月至2021年3月。研究對象為18歲以上、確診痛風且治療前血液尿酸高於360微莫耳/公升（6 毫克/分升）的患者。

研究團隊根據患者在首次接受降尿酸藥物治療後12個月內，血液尿酸濃度是否達到或低於360微莫耳/公升，將患者隨機分配至達標治療組或非達標治療組，並檢視患者在首次使用降尿酸藥物後5年內是否發生重大不良心血管事件。

分析結果顯示，達標治療組患者的5年存活率比非達標治療組更高，他們發生重大不良心血管事件的風險更低。

研究團隊表示，研究顯示服用降尿酸藥物並在12個月內將血液尿酸水平降至360微莫耳/公升以下的痛風患者，在未來5年內發生心臟病或中風的風險顯著降低，代表針對血液尿酸進行治療，可降低因心臟病發作和中風而死亡的風險。

