健康 > 抗老養生 > 減重塑身

春節聚餐、團圓 防體重失控有「防胖公式」

2026/02/18 17:13

嘉義基督教醫院減重中心副主任安欣瑜醫師。（記者王善嬿攝）

嘉義基督教醫院減重中心副主任安欣瑜醫師。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節前後尾牙、春酒餐敘一攤接一攤，過年親友團圓享受澎湃年菜，如果不注意，體重數字恐一路攀升。嘉義基督教醫院減重中心副主任安欣瑜提供飲食順序、固定三餐、少熬夜、避免久坐等「防胖公式」，民眾春節與親友歡聚、吃美食，還能保持體態。

安欣瑜表示，農曆春節常見熱量陷阱，就是吃過量的高碳水、高油脂、高熱量食品，例如加工肉品臘腸、香腸或精緻澱粉蘿蔔糕等，易導致血糖上升快，刺激胰島素分泌，因此促進脂肪合成；過年糖果、花生糖、瓜子等零食如果想到就吃，就容易無意識攝取過高熱量。

安欣瑜建議，透過「防胖公式」能減少聚餐、過年吃美食攝取過多熱量，首先注意飲食順序，依照蛋白質、蔬菜、最後澱粉順序，讓血糖維持平穩、減少起伏，而且有飽足感不會一直吃。

其次固定三餐、少熬夜，安欣瑜說，只吃三餐，避免吃點心、喝飲料，如果吃飯不固定，就容易攝取過多熱量；熬夜容易肚子餓而吃更多食物，加上睡眠不足可能引發「胰島素阻抗」，影響代謝健康。

安欣瑜說，過年民眾從事打麻將、追劇等娛樂活動，容易久坐不動，讓脂肪代謝變差，建議使用手機、智慧型手錶定時提醒，坐半小時至1小時起身走動5分鐘，吃飽飯散步15分鐘，運動股四頭肌等肌肉，有助身體消耗脂肪。

此外，大餐後有些人會心理內疚，隔天「斷食」減重，安欣瑜表示，這樣反而因飢餓感持續累積，最後暴食、前功盡棄，她建議，隔天仍要正常進食，但選擇高蛋白、低碳水的食物，並且用蒸、煮等方式烹調，降低總熱量，達到減脂效果。#

