健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》牙痛不是牙齒問題？ 醫示警5大疾病警訊 心梗、中風都上榜

2026/01/29 16:18

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，真正會害死人的牙痛，往往不是牙齒問題。牙痛若伴隨噁心、冒冷汗、喘、頭暈、視力改變等症狀，應立即就醫；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，真正會害死人的牙痛，往往不是牙齒問題。牙痛若伴隨噁心、冒冷汗、喘、頭暈、視力改變等症狀，應立即就醫；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕牙痛是許多人都有過的經驗，但牙痛未必一定是牙齒問題，也可能是其他嚴重疾病的前兆。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒分享，曾有1位婦人因牙痛求診，但怎麼咬牙齒都不會痛，經心電圖檢查，竟是心肌梗塞，所幸及時發現救回一命。提醒除心梗外，主動脈剝離、中風、顳動脈發炎、嚴重感染與敗血症前期等，也可能出現牙痛，須提高警覺就醫。

5大疾病伴隨牙痛一次看

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，真正會害死人的牙痛，往往不是牙齒問題，並提醒須留意以下5大疾病風險，若伴隨噁心、冒冷汗、呼吸急促、頭暈、走不穩或視力改變等症狀，應立即就醫。

心肌梗塞：這類人心梗經常不痛胸，只痛牙。特徵包括：左側牙痛、下顎痛，合併噁心、冷汗、喘、莫名焦慮，怎麼咬都不會更痛，吃止痛藥也沒用。高風險族群有糖尿病、女性、高齡者。

主動脈剝離（Aortic dissection）：因撕裂性疼痛沿神經向上放射，而會痛到下顎、臉頰、牙根。警訊包括： 痛感突然爆炸式出現、痛會移動位置、血壓左右手不一樣、吃止痛藥無效，死亡率每小時上升1-2%。

腦幹中風：最容易被忽略的中風類型。痛覺神經核在腦幹，中風刺激痛覺路徑，大腦誤以為牙在痛。常被忽略的合併症狀，包括：頭暈、想吐；走路不穩；眼花、複視；說話怪怪的。

顳動脈發炎：顳部血管發炎會影響顏面與牙齦血流，產生咀嚼痛、牙根痛。常發生在50歲以上族群，通常咀嚼時更痛，也可能會出現太陽穴壓痛、視力突然模糊，延誤治療恐造成不可逆失明、中風。

嚴重感染與敗血症前期：不是牙膿，而是全身在失控。常偽裝成顏面神經痛；深層悶痛，定位不清，牙齒檢查卻找不到兇手。伴隨警訊有發燒或體溫過低、心跳快、全身無力、意識怪。

「偽牙痛」3大類症狀勿輕忽

此外，黃軒也特別提醒，若出現以下3大偽牙痛症狀，可能是其他疾病的警訊，應立刻就醫，以免延誤治療時機：

1.左側下顎痛，伴隨噁心、冒冷汗、呼吸急促，可能是心肌梗塞的非典型症狀。

2.牙痛伴隨頭暈、走不穩或視力改變，須警惕可能是腦幹中風或頸動脈發炎。

3.止痛藥完全沒效的劇烈牙痛，無論怎麼咬都不會更痛，但疼痛持續存在。

