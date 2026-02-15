自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

年菜怎麼吃不傷身 醫公開「聰明進食順序」

2026/02/15 11:26

烏日林新醫院家醫科醫師柯仲恩（左）建議，年菜進食應遵循湯、蔬菜、蛋白質（魚、肉）及澱粉（飯、麵）等順序。（烏日林新醫院提供）

烏日林新醫院家醫科醫師柯仲恩（左）建議，年菜進食應遵循湯、蔬菜、蛋白質（魚、肉）及澱粉（飯、麵）等順序。（烏日林新醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕馬年春節期間，家戶少不了豐盛年菜，常見勾芡、油炸、煙燻加工品，對血壓等三高長輩造成身體沉重負擔，烏日林新醫院家醫科醫師柯仲恩建議，年菜大餐應遵循湯、蔬菜、蛋白質（魚、肉）及澱粉（飯、麵）等順序，飯後不妨出門散步半小時，幫助消化也增進親友家人感情，平安過好年。

春節家戶餐桌上，難免出現佛跳牆、海鮮羹等大菜，勾芡烹調含大量太白粉，不僅增加熱量，也讓人體血糖快速升高，至於糖醋排骨或紅燒魚等油炸食物，吸油量驚人，家醫科醫師柯仲恩建議，享受美食前，應思考不破壞過節興致，又能吃得聰明健康。

柯仲恩醫師說，進食順序應仿效西餐，先喝湯再吃青菜，最後攝取魚、肉，如果吃不飽，再以少量飯、麵收尾，同時，蔬菜膳食纖維有助延緩血糖上升，應佔每餐一半以上，而過年期間常見點心堅果，雖然健康但熱量高，一天以一小把（約10 顆腰果或核桃）為限。

高血糖患者要減醣，年菜常見的米糕、紅豆年糕、蘿蔔糕都需少吃，白飯可改以糙米、五穀飯取代。高血壓患者特別要減少香腸、臘肉、烏魚子等加工醃製食品，餐後點心挑選，應盡量遠離牛軋糖、寸棗等純糖零食，建議選擇原味堅果，或芭樂、小番茄等新鮮水果，但要注意水果分量，一天不超過兩份（約兩個拳頭大）為限。

柯仲恩提醒，年菜常吃得豐盛過量，飯後不妨邀家人出門散步半小時，不僅幫助消化，更能增進彼此感情，若有慢性病患者，別忘規律服藥與定時測量血壓、血糖，祝福民眾享受美味年菜，也維持健康體態，平安過好年。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中