年菜怎麼吃不傷身 醫公開「聰明進食順序」

烏日林新醫院家醫科醫師柯仲恩（左）建議，年菜進食應遵循湯、蔬菜、蛋白質（魚、肉）及澱粉（飯、麵）等順序。（烏日林新醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕馬年春節期間，家戶少不了豐盛年菜，常見勾芡、油炸、煙燻加工品，對血壓等三高長輩造成身體沉重負擔，烏日林新醫院家醫科醫師柯仲恩建議，年菜大餐應遵循湯、蔬菜、蛋白質（魚、肉）及澱粉（飯、麵）等順序，飯後不妨出門散步半小時，幫助消化也增進親友家人感情，平安過好年。

春節家戶餐桌上，難免出現佛跳牆、海鮮羹等大菜，勾芡烹調含大量太白粉，不僅增加熱量，也讓人體血糖快速升高，至於糖醋排骨或紅燒魚等油炸食物，吸油量驚人，家醫科醫師柯仲恩建議，享受美食前，應思考不破壞過節興致，又能吃得聰明健康。

柯仲恩醫師說，進食順序應仿效西餐，先喝湯再吃青菜，最後攝取魚、肉，如果吃不飽，再以少量飯、麵收尾，同時，蔬菜膳食纖維有助延緩血糖上升，應佔每餐一半以上，而過年期間常見點心堅果，雖然健康但熱量高，一天以一小把（約10 顆腰果或核桃）為限。

高血糖患者要減醣，年菜常見的米糕、紅豆年糕、蘿蔔糕都需少吃，白飯可改以糙米、五穀飯取代。高血壓患者特別要減少香腸、臘肉、烏魚子等加工醃製食品，餐後點心挑選，應盡量遠離牛軋糖、寸棗等純糖零食，建議選擇原味堅果，或芭樂、小番茄等新鮮水果，但要注意水果分量，一天不超過兩份（約兩個拳頭大）為限。

柯仲恩提醒，年菜常吃得豐盛過量，飯後不妨邀家人出門散步半小時，不僅幫助消化，更能增進彼此感情，若有慢性病患者，別忘規律服藥與定時測量血壓、血糖，祝福民眾享受美味年菜，也維持健康體態，平安過好年。

