自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》老是疲勞、水腫又顯老 營養師推抗老5大營養素

2026/01/31 20:54

營養師何沂霖表示，想從日常飲食改善慢性發炎、氧化壓力，建議可攝取富含Omega3脂肪酸的鮭魚、橄欖油等5大抗老關鍵營養素；示意圖。（圖取自freepik）

營養師何沂霖表示，想從日常飲食改善慢性發炎、氧化壓力，建議可攝取富含Omega3脂肪酸的鮭魚、橄欖油等5大抗老關鍵營養素；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康檢查數字明明在正常邊緣，卻總是覺得疲勞、水腫、肚子越來越大，過了30歲後皮膚也明顯暗沉老化，不少人以為只是年紀到了。對此，營養師何沂霖指出，這些狀況不一定是老化，而可能與慢性發炎、氧化壓力有關。想從日常飲食改善體內狀態，建議日常攝取5大抗老關鍵營養素，有助降低發炎反應、提升抗氧化力，讓身體與外表同步回春。

5大抗老營養素 抹茶也上榜

想要改善慢性發炎、抗老化，何沂霖於臉書專頁發文建議，日常飲可攝取以下5大類食材，因富含多種不同營養素，有助降低氧化壓力，改善慢性發炎：

●莓果類

草莓、藍莓、黑莓這類食材富含維生素C、多酚、花青素，也是糖分相對低的水果，可以當作餐後水果或小點心。另，台灣在地的桑椹，也有滿滿的花青素跟多酚，每年4-6月是產季，建議產季時可多攝取。

●Omega3脂肪酸

如鮭魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等食材富含EPA、DHA，都是Omega3脂肪酸的一種，有助抑制體內促發炎反應。核桃、亞麻籽、奇亞籽等則是植物來源的Omega3，除一般人外，吃素者也適合攝取。尤其含Omega3+維生素E，兩者有協同作用，可降低氧化壓力。

●橄欖油

富含多酚、維生素E，兩者加乘抗氧化力更好。建議選擇特級初榨的橄欖油，多酚含量最豐富。此外，一般人常以為橄欖油不能加熱，其實橄欖油的發煙點為攝氏190-210度之間，拿來炒菜烹調絕對沒問題。

●抹茶

近期在歐美也流行的抹茶，兒茶素、維生素C含量更高，抗氧化能力強。不過，咖啡因含量也較高，對咖啡因較敏感的人，不必強迫攝取。

●十字花科蔬菜

如花椰菜、青江菜、洋蔥、白蘿蔔等，含有硫代葡萄糖苷，在體內可轉換成蘿蔔硫素，蘿蔔硫素則可提升體內過氧化酵素活性。此外，蔬菜中含有葉酸、類黃酮、多酚、膳食纖維，都能讓抗氧化能力更好。

何沂霖表示，除以上推薦食物外，蔬菜、水果、含纖維的全穀雜糧、堅果種子都具有一定的抗氧化、抗發炎作用，日常可選擇攝取自己喜歡的食材，但別忘記種類應多元化！並強調，除了飲食之外，運動、睡眠調整也都有助於抗老有所幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中