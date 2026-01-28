自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》口臭刷不掉 牙線、刮舌都沒用 研究揭真凶在這

2026/01/28 14:31

科普專家葉綠舒引述《細胞代謝》 期刊表示，有一部分「口氣成分」是腸道細菌製造的；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明牙刷得很勤、牙線也用、舌苔也刮，但氣味就是怪怪的。科普專家葉綠舒引述《細胞代謝》（Cell Metabolism）期刊表示，有一部分「口氣成分」是腸道細菌製造的。

葉綠舒在《方格子》發表，這項研究也證明一件事，「為什麼有些口臭，再怎樣認真刷牙還是刷不掉？」如果某些臭臭的氣味分子根本就是在腸道產生，進入血液循環後從肺部呼出（或者也有機會直接「嗝」出來？），那麼你在嘴巴裡再怎麼努力認真刷牙，效果自然會非常有限。

葉綠舒進一步說明，也並不是代表「口臭都是腸道問題」。最常見、最重要的口臭來源，仍然是牙周病、舌苔，與口腔細菌。她認為，口臭並不是單一器官的問題，而是一個全身代謝訊號。

葉綠舒說，口氣就是每天呼出的氣體，除了空氣，其中還含有數百到上千種「揮發性有機化合物」（volatile organic compounds, VOCs），這些分子來自人體自身代謝、食物分解產物、腸道裡的微生物代謝、環境暴露。

研究團隊用全基因體定序分析兒童糞便中的腸道菌相，也用氣相層析質譜分析呼出氣體中的VOCs。結果發現，不同孩子的腸道菌相差異，對應到不同的「呼氣化學指紋」！葉綠舒表示，也就是說：呼吸，其實攜帶了腸道代謝的訊息。

另外，腸道裡的氣體，也有機會從胃部到食道，被我們「嗝」出來。腸道微生物的組成，會系統性地影響一個人呼出氣體的化學組成。

她表示，中醫常說口臭是因為「胃熱」或「腸胃火氣大」，這項研究似乎為這個古老的說法提供了科學證據：原來腸胃裡的狀況（細菌），真的會直接反映在我們的呼吸裡，而不僅僅是牙齒沒刷乾淨而已。

