10秒接吻可交換8000萬細菌 同居情侶腸道菌最高共享30％

研究指出，情侶接吻10秒可交換高達8000萬個細菌，同居更會導致雙方腸道菌相越來越相似；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕當你和另一半同居時，你們共享的不只是生活習慣與床鋪，連體內的微生物也會出現一定程度的交換。根據英國諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）微生物資訊學與皮膚微生物學研究團隊的最新分析指出，情侶間的親密接觸與共同生活環境，會讓彼此體內的細菌群落越來越相似，不過這對雙方健康的整體影響，仍有待進一步研究釐清。

根據科學新聞網站《Science Alert》報導，這場細菌交流最直接的途徑之一就是接吻。該研究顯示，僅僅一個10秒鐘的接吻，情侶間就可交換高達8000萬個細菌。雖然多數細菌會隨著吞嚥進入腸胃，但長期下來，同居情侶的口腔微生物群落會變得高度相似。數據指出，同居情侶共享了高達38%的口腔細菌，而未同居的情侶僅有3%。

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除了口腔，與免疫系統密切相關的腸道，其細菌生態也深受伴侶影響。即便排除了飲食習慣相似的因素，同居情侶仍會共享約13%到30%的腸道細菌。研究更發現，與獨居者相比，同居情侶的腸道菌相通常更為豐富多樣。

多樣化的腸道菌相普遍被認為有助於降低心血管疾病等風險。然而，情侶間交換的細菌種類繁多，某些共享的細菌家族同時包含了有益與可能引發代謝問題的菌株。目前研究多為觀察性分析，關於「交換細菌」對伴侶健康的確切影響，仍需更多證據釐清。

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