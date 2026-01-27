腳傷4個月沒好 80歲糖友恐面臨截肢危機

郭綜合醫院感染內科主任鍾志桓醫師指糖尿病患者若發現足部有癒合不良的傷口或潰瘍，就是需儘快就醫的警訊。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕80歲的郭老先生罹患糖尿病超過40年，右腳跟部外側潰瘍性傷口已4個多月未癒，3週前曾接受潰瘍清創手術，返家後發燒到郭綜合醫院急診，潰瘍傷口檢視紅腫範圍延伸至中前段足部，住院接受抗生素治療及清創手術。術中細菌培養為柯氏檸檬酸桿菌，經第4代頭芽孢素治療，術後傷口組織壞死，須再次清創，家屬轉診醫學中心評估，郭老先生經過2次清創及負壓傷口治療，因骨頭暴露，建議膝下截肢。

郭綜合醫院感染內科主任鍾志桓指出，台灣糖尿病盛行率已達10.68%，平均每10位民眾有1位糖尿病患者，糖尿病是1種慢性代謝性疾病，常出現多種糖尿病相關併發症，而足部病變十分常見，特別是糖尿病足潰瘍。足部潰瘍在糖尿病患者每年發生率為2%~7%，一生中約19%~34%患者會出現。糖尿病足潰瘍患者中，每年約50%~60%病患會併發感染，糖尿病足感染是導致糖尿病人住院最常見的原因之一，嚴重感染可能造成深部軟組織感染、骨髓炎，甚至截肢或死亡。

郭綜合醫院感染內科主任鍾志桓醫師指糖尿病患者如出現足部潰瘍或感染情形，會增加截肢甚至死亡的風險。（郭綜合醫院提供）

鍾志桓表示，糖尿病足感染的診斷主要依據臨床判斷，檢視潰瘍傷口周圍是否出現紅、腫、熱、痛或膿性分泌物；潰瘍傷口大小、組織侵犯範圍、潰瘍存在時間都須納入考量。感染程度分輕度（傷口周圍發紅<2公分且深度僅至皮下組織）、中度（傷口周圍發紅2公分以上且深度達肌肉層以下）及重度感染（合併發燒等全身性發炎反應症候群），對於中、重度感染需留意骨髓炎風險（15%~60%），可藉由血球沉降速率檢驗、探針骨頭取樣培養、磁振造影檢查確認。

急性治療以抗生素為主，輕度糖尿病足感染病人大多是金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染，一般門診口服抗生素治療即可；至於中、重度感染病人，因多種菌株感染風險增加，會建議住院評估治療。

鍾志桓說，足部截肢是中、重度糖尿病足感染常要面對的問題，多篇研究指糖尿病足潰瘍併發感染會導致截肢率增加至30%以上，骨髓炎是導致截肢最主要的原因。足部潰瘍是慢性疾病，長期追蹤患者發現5年死亡率達30%，期間若併發感染5年死亡率可達50%，超過整體癌症5年死亡率的31%。糖尿病患者發現足部出現癒合不良傷口或潰瘍就是警訊，需盡快就醫尋求診治。糖尿病足感染及血管病變是足部潰瘍癒合不好的重要因素，越早介入治療（抗生素、清創、血管重建等），可避免併發骨髓炎發生，減少截肢及死亡風險。

