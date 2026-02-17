自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節呼吸道病毒齊發 兒科醫師：人多密閉空間易感染

2026/02/17 09:13

烏日林新醫院小兒科主任孫若堯（左）說，春節期間，孩童暴露在人多密閉空間時間增加，易感染呼吸道疾病。（院方提供）

烏日林新醫院小兒科主任孫若堯（左）說，春節期間，孩童暴露在人多密閉空間時間增加，易感染呼吸道疾病。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕春節期間拜年、聚餐活動頻仍，孩童暴露在人多密閉空間時間增加，烏日林新醫院小兒科主任孫若堯提醒，感冒、流感及新冠病毒伺機傳播，尤其廟寺走春拜拜通風不佳，易誘發孩童過敏性鼻炎、氣喘或皮膚過敏，提醒家長，應提前準備退燒藥、口服電解質補充液應付突發病況。

根據衛福部疾病管制署統計，春節期間急診類流感就診人次達到高峰，過去十年來，除夕到初五急診人次多突破2萬5千人，較非春節期間急診每週平均約1萬3千人次明顯增加，兒科醫師也認為，過年也是兒童疾病高峰期，常見感冒、流感及新冠病毒等呼吸道感染。

烏日林新醫院小兒科主任孫若堯說，由於天氣寒冷、病毒活躍，加上過年晚睡作息改變，聚會頻繁與飲食不規律，孩子特別容易生病，過年期間醫療院所門診時間有限，家長應提前為孩童接種流感疫苗，並準備退燒藥、溫度計、口服電解質補充液及基本急救用品，讓全家安心過好年。

除了感冒，烏日林新醫院提醒，春節餐桌少不了大魚大肉、油炸食物與甜點零食，孩童若飲食過量，或內容過於油膩，易引起消化不良、腹痛或嘔吐，此外，若食物保存不當或加熱不完全，還可能導致細菌或病毒性腸胃炎。

孫若堯醫師建議，家長應注意食材新鮮衛生，剩菜妥善冷藏並充分加熱，避免讓孩童食用生食，也應鼓勵多喝開水、多吃蔬菜水果，維持腸道正常蠕動。

院方強調，若孩童出現嚴重嘔吐或腹瀉，需留意是否有脫水徵象，如尿量減少、口乾、眼眶凹陷或活動力下降，必要時應立即就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中