春節呼吸道病毒齊發 兒科醫師：人多密閉空間易感染

烏日林新醫院小兒科主任孫若堯（左）說，春節期間，孩童暴露在人多密閉空間時間增加，易感染呼吸道疾病。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕春節期間拜年、聚餐活動頻仍，孩童暴露在人多密閉空間時間增加，烏日林新醫院小兒科主任孫若堯提醒，感冒、流感及新冠病毒伺機傳播，尤其廟寺走春拜拜通風不佳，易誘發孩童過敏性鼻炎、氣喘或皮膚過敏，提醒家長，應提前準備退燒藥、口服電解質補充液應付突發病況。

根據衛福部疾病管制署統計，春節期間急診類流感就診人次達到高峰，過去十年來，除夕到初五急診人次多突破2萬5千人，較非春節期間急診每週平均約1萬3千人次明顯增加，兒科醫師也認為，過年也是兒童疾病高峰期，常見感冒、流感及新冠病毒等呼吸道感染。

請繼續往下閱讀...

烏日林新醫院小兒科主任孫若堯說，由於天氣寒冷、病毒活躍，加上過年晚睡作息改變，聚會頻繁與飲食不規律，孩子特別容易生病，過年期間醫療院所門診時間有限，家長應提前為孩童接種流感疫苗，並準備退燒藥、溫度計、口服電解質補充液及基本急救用品，讓全家安心過好年。

除了感冒，烏日林新醫院提醒，春節餐桌少不了大魚大肉、油炸食物與甜點零食，孩童若飲食過量，或內容過於油膩，易引起消化不良、腹痛或嘔吐，此外，若食物保存不當或加熱不完全，還可能導致細菌或病毒性腸胃炎。

孫若堯醫師建議，家長應注意食材新鮮衛生，剩菜妥善冷藏並充分加熱，避免讓孩童食用生食，也應鼓勵多喝開水、多吃蔬菜水果，維持腸道正常蠕動。

院方強調，若孩童出現嚴重嘔吐或腹瀉，需留意是否有脫水徵象，如尿量減少、口乾、眼眶凹陷或活動力下降，必要時應立即就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法