限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
「煮婦」防骨折 醫：曬太陽、走路能救骨本
〔記者黃旭磊／台中報導〕春節過年期間，家庭「煮婦」為迎接親友到訪，連續掌廚多餐不休息，還為全家洗衣打掃，很多媽媽不小心就發生髖部骨折，烏日林新醫院骨科醫師林佳緯說，台灣女性髖部骨折年發生率，每10萬人就有347人，居亞洲最高，多由骨質疏鬆症引起，過年期間仍需攝取足夠鈣質與維生素D，並維持運動走路習慣。
台中有媽媽彎腰洗碗，不小心發生髖部骨折，經烏日林新醫院骨科智慧微創中心診治，查出是骨質疏鬆症誘發，早期並沒有明顯症狀，等到骨折劇痛才了解病況嚴重。
請繼續往下閱讀...
烏日林新骨科智慧微創中心主任林佳緯表示，門診常看到婦女因缺乏運動、營養攝取不良，或內分泌疾病（如甲狀腺亢進、糖尿病），導致骨質流失，有些患者年僅20幾歲，就出現骨密度偏低或早期骨鬆現象。
根據衛福部2020年統計，台灣女性每10萬人，有347人發生髖部骨折，數據為亞洲最高，男性減半為145人，而65歲以上老人，髖部骨折後1年內死亡率高達14%至36%，髖部骨折造成行動功能喪失，甚至引發肺炎、褥瘡等併發症。
髖部骨折臨床多採手術治療，常在骨折後48小時內進行內固定（植入鋼釘、髓內釘），或人工髖關節置換術，至於抑制骨質流失常採藥物與生活方式調整。
林佳緯建議，婦女要預防骨質疏鬆，必須先顧好骨本，過年期間仍需攝取足夠鈣質與維生素D，與家人一起出門曬太陽走春，也要建立規律快走、負重運動習慣，同時也需避免抽菸、過量飲酒，「老化無可避免」，但可透過行動延緩骨質流失。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應