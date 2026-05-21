健康網》血便當痔瘡 醫驚見腸道「蘑菇」瘜肉：拖成癌

若排便後發現馬桶全是血，建議盡快就醫檢查。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕若排便後發現馬桶全是血，建議盡快就醫檢查。禾馨民權健康管理診所院長、胰臟醫師林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」表示，健康檢查大腸鏡，遇到了一個超巨大的瘜肉，宛如巨大蘑菇，花了好一番功夫，才把它剷除掉。

林相宏表示，他遇到一位50歲病患。大便有血已經有一年的時間，但是他一直覺得應該是痔瘡，拖了一年才來檢查。結果是一個接近3公分的瘜肉在出血，表面潰爛充血，又接近肛門口，所以糞便經過容易刮傷帶出血來，誤以為是痔瘡的鮮紅色出血。好在看起來是0期原位癌，已經完整將瘜肉切除。

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林相宏提醒，國家補助 45-74 歲民眾每 2 年 1 次免費糞便潛血檢查。如果這個病患提早5年接受糞便潛血檢查，有超過6成的機會會提早抓到瘜肉，不會拖到癌化才將瘜肉切除。再次呼籲定期接受糞便潛血檢查 ，不要再將血便當成痔瘡，延誤病情。

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