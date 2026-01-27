短影音夯「短片視覺症候群」上身 醫籲落實「20-20-20」護眼法則

短影音當道，醫師提醒務必注意護眼法則，避免「短片視覺症候群」上身。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名高二生，因每天花3到4小時瀏覽喜愛歌手的短影音，2年內近視度數飆升至800度，近來眼睛更是常感到痠澀、有異物感，偶爾會看到閃光而就醫；另一名28歲業務員也因晚上常看短影音直到入睡，經檢查已經有假性老花前兆，醫師提醒，「短片視覺症候群」有增加趨勢，務必遵守護眼原則以免後悔終生，並建議落實「20-20-20」護眼法則。

亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達表示，當眼軸因長時間近距離用眼導致持續拉長，就像被過度吹大的氣球，眼球壁會變薄且脆弱，視網膜剝離風險隨之倍增，乾眼症、白內障與黃斑部病變會提早報到，對於發育中的青少年來說，這種變化是不可逆的健康隱憂，多數患者起初只是勞累，卻不知眼睛調節功能已因過度負荷而提前拉警報，一旦結構受損便難以完全復原，甚至變成永久性負擔。

李昇達醫師強調，「預防勝於治療」，建議落實「20-20-20」護眼法則。（記者陳建志攝）

李昇達指出，這類「短片視覺症候群」患者有逐漸增加趨勢，這是因人類眼睛構造難以負荷長時間、短距離且高亮度的視覺任務，當注視螢幕時，每分鐘眨眼次數會從20次降至5次，使得淚膜蒸發引發乾眼症，尤其民眾會在昏暗處或睡前看短影音，由於短影音特點在於快速跳動、訴求誇張聲光效果，更導致瞳孔放大進光量激增，也讓眼部肌肉無法放鬆，陷入惡性循環。

李昇達強調，「預防勝於治療」，建議落實「20-20-20」護眼法則：每用眼20分鐘，就要視線離開螢幕休息20秒，並注視20英尺（約6公尺）外的遠方，這種簡單的遠眺能有效放鬆緊繃的睫狀肌，在生活中，也要養成多眨眼的習慣以維持淚膜完整，並確保看書或看手機時保持30公分以上的距離，從細節降低眼睛的壓力。

李昇達也呼籲，在室內則需注意照明，切忌在關燈後滑手機，同時盡量增加戶外活動時間，一旦發現眼睛有異狀，可透過定期進行散瞳眼底檢查預先找到病因，若合併嚴重乾眼，單靠人工淚液可能不足，臨床上會透過脈衝光治療，來改善臉板腺功能失調，確保眼睛潤滑系統正常，切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情或因藥物副作用造成二度傷害。

