自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

短影音夯「短片視覺症候群」上身 醫籲落實「20-20-20」護眼法則

2026/01/27 17:08

短影音當道，醫師提醒務必注意護眼法則，避免「短片視覺症候群」上身。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

短影音當道，醫師提醒務必注意護眼法則，避免「短片視覺症候群」上身。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名高二生，因每天花3到4小時瀏覽喜愛歌手的短影音，2年內近視度數飆升至800度，近來眼睛更是常感到痠澀、有異物感，偶爾會看到閃光而就醫；另一名28歲業務員也因晚上常看短影音直到入睡，經檢查已經有假性老花前兆，醫師提醒，「短片視覺症候群」有增加趨勢，務必遵守護眼原則以免後悔終生，並建議落實「20-20-20」護眼法則。

亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達表示，當眼軸因長時間近距離用眼導致持續拉長，就像被過度吹大的氣球，眼球壁會變薄且脆弱，視網膜剝離風險隨之倍增，乾眼症、白內障與黃斑部病變會提早報到，對於發育中的青少年來說，這種變化是不可逆的健康隱憂，多數患者起初只是勞累，卻不知眼睛調節功能已因過度負荷而提前拉警報，一旦結構受損便難以完全復原，甚至變成永久性負擔。

李昇達醫師強調，「預防勝於治療」，建議落實「20-20-20」護眼法則。（記者陳建志攝）

李昇達醫師強調，「預防勝於治療」，建議落實「20-20-20」護眼法則。（記者陳建志攝）

李昇達指出，這類「短片視覺症候群」患者有逐漸增加趨勢，這是因人類眼睛構造難以負荷長時間、短距離且高亮度的視覺任務，當注視螢幕時，每分鐘眨眼次數會從20次降至5次，使得淚膜蒸發引發乾眼症，尤其民眾會在昏暗處或睡前看短影音，由於短影音特點在於快速跳動、訴求誇張聲光效果，更導致瞳孔放大進光量激增，也讓眼部肌肉無法放鬆，陷入惡性循環。

李昇達強調，「預防勝於治療」，建議落實「20-20-20」護眼法則：每用眼20分鐘，就要視線離開螢幕休息20秒，並注視20英尺（約6公尺）外的遠方，這種簡單的遠眺能有效放鬆緊繃的睫狀肌，在生活中，也要養成多眨眼的習慣以維持淚膜完整，並確保看書或看手機時保持30公分以上的距離，從細節降低眼睛的壓力。

李昇達也呼籲，在室內則需注意照明，切忌在關燈後滑手機，同時盡量增加戶外活動時間，一旦發現眼睛有異狀，可透過定期進行散瞳眼底檢查預先找到病因，若合併嚴重乾眼，單靠人工淚液可能不足，臨床上會透過脈衝光治療，來改善臉板腺功能失調，確保眼睛潤滑系統正常，切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情或因藥物副作用造成二度傷害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中