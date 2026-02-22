年節聚餐小心別拚酒 腹部劇痛、嘔吐物呈咖啡色快就醫

每當連假報到期間像是春節年假等，常會聚會並喝酒助興。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者許麗娟／高雄報導〕每當連假報到期間像是春節年假等，常會聚會並喝酒助興，不過小酌即可，小心飲酒過量喝壞身體，胃腸科醫師提醒，酒後出現上腹劇痛、嘔吐物帶血或昏迷不醒等情形應盡速帶患者就醫。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院胃腸內科主治醫師王俊偉指出，飲酒過量造成的併發症首要是急性胰臟炎，酒精會刺激胰臟分泌酵素，酵素太多會造成胰管阻塞，導致胰臟自我消化成炎，症狀是明顯的上腹劇痛，甚至會痛到身體蜷曲、痛到後背，當下要趕快停止進食、馬上就醫，因為嚴重會危及生命。

臨床上也常看到的「馬魏氏症候群」，即病人喝酒之後會劇烈嘔吐，嘔吐會使食道跟胃交界處極度收縮，造成黏膜撕裂傷，嚴重的話會造成大出血，當吐血或嘔吐物呈咖啡色、解黑便時要盡速就醫。

另外就是急性酒精中毒，酒精會抑制中樞神經，那是喝得太多、太高濃度的酒精。因為一開始可能會造成焦躁不安，慢慢地就會讓病人意識模糊，甚至抑制到呼吸。最嚴重的話，有可能會造成呼吸抑制，甚至休克，所以也要特別注意。

急性酒精中毒者初期會變得很興奮，進而語無倫次、情緒激動、動作不協調，中期會反應遲鈍、噁心、嘔吐；後期會幾乎昏迷、叫不醒，甚至出現呼吸不規則。王俊偉說，因為酒精會抑制呼吸中樞，使血壓下降，嚴重會導致休克、昏迷等危險狀況。

王俊偉表示，一般酒醉應該還是叫得醒，但如果發現人叫不醒、皮膚開始變得濕冷，甚至發紫、呼吸變慢，有可能是酒精中毒，此外，酒後嘔吐反射會變得遲鈍，嘔吐物容易阻塞氣管，造成吸入性肺炎，甚至會窒息，皆需要特別注意。

王俊偉提醒，當親友醉得很厲害時姿勢很重要，不要讓他仰躺，建議讓醉者側臥、頭稍微仰著，保持呼吸道暢通，才不會吐的時候不會直接嗆到氣管，此時最好有人在旁邊陪伴觀察。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒後嘔吐物若呈咖啡色或帶血、解黑便，可能是食道與胃的黏膜撕裂傷，應盡快就醫。（記者許麗娟攝）

