健康網》別忽略腳毛減少！ 美網紅醫揭足部9大異常恐糖尿病上身

揪出糖尿病，並不是只能靠血液檢查，美國外科醫師布萊克．哈里森博士提出，足部9大徵兆、示警，別再忽視；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕多數人認為糖尿病確診只能靠抽血檢查，美國外科醫師布萊克．哈里森博士（Blake Harrison）表示，應專注、關心足部，可能在血液檢查前數月甚至更早以前，腳已出現異常，有9個徵兆，若沒有得到重視，讓身體持續惡化。

布萊克．哈里森是美國執業醫師，他行醫超過20年，且在YouTube分享執業心得。他指出，曾有一位67歲男子，看似健康，只是到院做例行檢查，他直接問男子：「你的腳感覺如何？」對方回答：「年紀大了，腳有點麻。」他直覺不對勁，果真血檢報告出爐，9個徵兆中了4個，空腹血糖214 mg/dL（正常空腹≧126mg/dL），已經糖尿病兩年以上卻不自知。以下是9個徵兆，不要再忽略它了：

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●刺麻感（周邊神經病變）：

腳出現刺刺麻麻、針刺感，且反覆發生。那是因為高血糖破壞神經外層（髓鞘），根據美國糖尿病學會指引，約50%糖尿病患會出現。

布萊克．哈里森建議，每天走路20-30分鐘、減少糖攝取。

●夜間灼熱感：

腳底像在燒，尤其在晚上發生。那是因為神經錯誤傳遞訊號，根據《Diabetes Care》期刊研究，常在確診前1-3年出現。

布萊克．哈里森建議，多喝水、增加膳食纖維攝取。

●傷口癒合慢：

小傷口數週不癒，因高血糖導致血管變窄、供氧不足，也是糖尿病足潰瘍是截肢主因之一。

布萊克．哈里森建議，48小時未改善應儘速就醫。

●皮膚顏色改變：

腳踝變紅、變深或偏藍，正代表血液循環不良。根據《JAAD》期刊研究，皮膚變化平均在確診前18個月出現。

●腳跟乾裂：

嚴重乾裂、乳液無效，顯示自律神經出現病變，汗腺失調所致。

布萊克．哈里森建議，要每天做好保濕工作。

●水腫（足踝腫脹）：

來自於腎臟受損導致體液滯留，根據《National Kidney Foundation》期刊研究，約有1/3糖尿病患會有腎病。

●刺痛或電擊痛：

因神經過度活化，但常被誤診為關節炎。根據《NEJM》研究指出，約25%糖尿病患會有疼痛性神經病變。

●腳異常冰冷：

因血管狹窄屬於周邊動脈疾病。根據美國心臟協會指出，在全美有800萬人有此徵兆。

●腿毛減少：

別忽略原本腿毛很多，因血流不足導致毛囊停止生長。《Diabetes, Obesity & Metabolism》期刊研究，這種現象與周邊血管疾病相關。

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