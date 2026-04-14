健康網》3習慣讓你必中流感！ 醫警：愛摸臉也中

胸腔暨重症科醫師黃軒指出，讓流感病毒入侵身體的關鍵，可能未必是外在環境，而是愛摸臉等3個日常生活習慣所致；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕流感疫情反覆不斷，許多人感染後，常疑惑自己沒特別接觸病原，為何還是中鏢？對此，胸腔暨重症科醫師黃軒指出，讓病毒入侵身體的關鍵，可能未必是外在環境，而是日常生活習慣導致；包括：頻繁愛摸臉、去人潮多的地方不戴口罩、長期睡不飽等，都是讓人必中流感的3個破口。

流感入侵身體3破口

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，門診最常聽到患者詢問：「自己沒做什麼，怎麼就中流感了？」其實真相是，你每天都在做「讓病毒成功進入身體」的事，卻都不在乎？他並具體列出以下3大習慣，指出這些都是讓病毒入侵的破口：

請繼續往下閱讀...

●一直摸臉：手經常接觸電梯按鈕、手機、門把，可能早就沾滿病毒，若一直反覆摸鼻子、嘴巴、眼睛，甚至平均每小時摸臉20次以上，病毒就直接被你送進體內。

●去人多的地方不戴口罩：流感主要靠飛沫傳播，常出入餐廳、捷運、電梯，其中一個人咳嗽，等於上千個病毒顆粒飛出，混合在空氣中的氣溶膠就在你周邊懸浮著，若沒戴口罩，也會直接吸進肺。

●長期睡不飽：這是最被低估的習慣，少睡一晚免疫力就會下降。研究顯示，睡眠不足的人，感染呼吸道病毒風險明顯上升。尤其睡眠時間小於6小時者，感染風險甚至上升約4倍，導致身體防線直接崩潰。

酒精一直噴就安全？

黃軒指出，很多人以為一直噴酒精就安全、一直沒發燒就不是流感，甚至覺得自己還年輕，抵抗力比較好，其實這都是錯誤的防疫觀念。提醒日常應切實做到手不碰臉、密閉空間戴口罩、每天睡滿6-8小時，才不會讓病毒有闖入體內的機會。

黃軒並提醒，B型流感其實一直都在，不是因為它變得更強，也不是運氣不好才染上，而是你亂摸臉、不戴口罩、睡不好，小心這些習慣可能才是真元凶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法