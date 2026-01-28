自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃夠蔬果讓排便一路順？ 專家破解蔬果8大迷思

2026/01/28 11:46

蔬果吃夠，排便就一定順暢？專家表示，水分喝不夠，反而會便秘；圖為情境照。（圖取自freepik）

蔬果吃夠，排便就一定順暢？專家表示，水分喝不夠，反而會便秘；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾認為，只要蔬菜微波後營養便已全失，或是只要吃夠蔬果，排便就一定順暢？營養師陳怡婷指出，許多被誤解的飲食方式，反而更能保留營養，關鍵不在形式，而正確搭配與攝取量。

對於民眾經常存有的飲食迷思，陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」歸納出8大迷思，幫助民眾進一步了解應該如何正確選擇食物：

●迷思1：微波蔬菜沒營養？

正解：微波其實能留住更多營養。

原因在於，微波加熱時間短、營養不被長時間加熱破壞，相較於水煮、炒、煎、炸等，更能保存更多營養。

●迷思2：冷凍蔬菜沒營養？

正解：冷凍蔬菜營養不輸給新鮮蔬果。

冷凍蔬菜會經過殺菁，讓酵素活性先暫停，避免持續氧化。部分水溶性維生素（如維生素C、B群）會流失，但大部分營養素都還在。

●迷思3：膳食纖維粉可以取代新鮮蔬果嗎？

正解：不建議。

原因在於，新鮮蔬果除了膳食纖維，還有其他營養素，像是植化素、維生素、礦物質等，新鮮蔬果也較有飽足感，能幫助體重控管。

●迷思4：蔬果吃夠，排便就一定順暢？

正解：水分喝不夠，反而會便秘。

因為水分不足，糞便會乾硬不柔軟，也會便秘，另外油脂也很重要，水分每日建議量（毫升）：體重 （公斤） × 30-35（毫升） 。

●迷思5：水果可以取代蔬菜？

正解：不行，熱量、醣分差很大。

水果比蔬菜含較多果糖、葡萄糖等，熱量、醣分都比蔬菜高，不能取代。水果建議量2-4份/天（1份≒1拳頭≒8分滿碗）。

●迷思6：蔬菜乾/果乾纖維比新鮮蔬果高，可以取代嗎？

正解：不建議，小心熱量、醣分攝取過量。

同重量的蔬菜乾/果乾確實膳食纖維比新鮮蔬果高，但熱量、醣分也較高，小心食用過量增加身體負擔。

●迷思7：水溶性比非水溶性膳食纖維好？

正解：建議兩者都要吃，缺一不可。

水溶性（吃起來有黏稠感）讓糞便柔軟、調節血糖血脂。如木耳、秋葵、燕麥等；非水溶性（吃起來較粗糙）則增加糞便體積，促進腸道蠕動，如大部分蔬菜、全穀等。

●迷思8：只有蔬菜水果才有纖維？

正解：除了蔬菜水果，全榖、豆類、堅果也有。

全穀雜糧類，包括糙米、地瓜、燕麥、南瓜等；豆類包括黃豆、黑豆、毛豆等；堅果種子類，如 亞麻仁籽、奇亞籽、杏仁等。

