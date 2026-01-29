健康網》睡覺太亮恐「傷心」？ 醫：3類人心臟整夜加班最危險

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔引述國外研究指出，夜間睡眠時長期暴露在光線下，會使心跳、血壓無法正常下降，進而提高心血管風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡覺時開著燈、電視不關，看似只是生活習慣，但卻可能悄悄增加心臟負擔。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔引述國外研究指出，夜間睡眠期間長期暴露在光線下，會干擾生理時鐘與褪黑激素分泌，使心跳、血壓在夜晚無法正常下降，進而提高心血管風險。尤其對高血壓、心臟病、糖尿病族群而言，睡眠環境過亮，等於讓心臟整夜「無法下班」，增加心臟負擔。

睡覺環境過亮 恐造成心臟負擔

不少人以為影響心臟健康的主因是飲食或運動，卻忽略了夜間光線也是關鍵因素之一。傅裕翔於臉書專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」分享，門診中有長輩明明膽固醇控制良好、規律服藥，心臟狀況卻持續惡化，進一步了解生活作息後發現，原因在於睡覺時長時間開燈、電視不關，甚至直接暴露在戶外路燈光線下入睡。

光線過亮 干擾人體生理時鐘

傅裕翔進一步說明，根據刊登於《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究顯示，睡眠期間長期暴露在光線中，會干擾人體生理時鐘。正常情況下，人體在夜晚應進入修復狀態，心跳放慢、血壓下降、壓力荷爾蒙減少；但若光線持續刺激，大腦會誤判「天還沒黑」，導致交感神經長時間處於工作狀態。長期下來，心血管事件風險便會顯著上升。

3大高風險族群 健康影響更明顯

傅裕翔表示，從醫師角度來看，這種夜間光線干擾就像是「心臟沒有下班」。尤其對於本身已有高血壓、心臟病或糖尿病的長者而言，夜晚無法充分休息，也會導致心臟負擔加速累積。另，研究也提及，光線還會抑制褪黑激素分泌，而褪黑激素與血管保護、抗發炎機制密切相關。

改善睡眠光線=替心臟減壓

對此，傅裕翔提出建議，其實不必讓長輩完全摸黑睡覺，只要讓光線降低即可。例如：改用低照度、暖色系小夜燈；設定電視自動關機；並使用窗簾遮擋直射路燈光線。許多家庭回饋調整後，長輩夜醒次數減少、白天精神改善，顯示照顧心臟不只是在餐桌上，也在臥室裡。嘗試把燈關暗一點，就是在替心臟減壓。

