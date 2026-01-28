自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》每天掉髮超過1百根有事？ 營養師揭頭髮最愛關鍵營養

2026/01/28 15:28

專家表示，頭髮約90%以上由「角蛋白」組成，如果蛋白質攝取不足，如過度節食，身體會優先將營養送往維持生命的重要器官，導致頭髮生長變慢；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，頭髮約90%以上由「角蛋白」組成，如果蛋白質攝取不足，如過度節食，身體會優先將營養送往維持生命的重要器官，導致頭髮生長變慢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道健康的成人，一天會掉多少頭髮嗎？營養師林俐岑表示，每天掉髮在50到100根之間都屬於正常範圍。但若壓力大、快速減重或飲食失衡，掉髮量就可能悄悄失控，民眾想要擁有健康頭髮，必須攝取蛋白質、生物素、礦物質與調節與保護性維生素。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，頭髮的主要成分是蛋白質，且生長過程需要多種維生素與礦物質的參與。以下是和頭髮相關的關鍵營養素：

1.核心結構營養素

●蛋白質

頭髮約90%以上由「角蛋白」組成。如果蛋白質攝取不足（如過度節食），身體會優先將營養送往維持生命的重要器官，導致頭髮生長變慢、變細且容易斷裂。主要來源有雞蛋、瘦肉、豆腐、海鮮、豆漿、毛豆等，且雞蛋一定要吃「熟」的。

●生物素（Biotin / 維生素B7）

它是合成角蛋白的基礎。雖然現代人很少嚴重缺乏生物素，但缺乏時會出現明顯的斷髮與掉髮。食物來源有熟蛋黃、肝臟、魚類、瘦肉、酵母、杏仁果等。

2.關鍵礦物質

●鐵質

鐵能幫助紅血球攜帶氧氣供應給毛囊。缺鐵性貧血是女性掉髮最常見的營養原因，會使毛囊因缺氧而縮小，導致頭髮脫落且不再生長。食物來源有鴨血、紅肉、蛤蜊、深綠色蔬菜、黑木耳等。

●鋅

鋅參與蛋白質與 DNA 的合成，對毛囊細胞的修復與生長非常重要。缺乏鋅容易引起頭皮屑增加及「休止期脫髮」。食物來源有牡蠣、南瓜子、堅果、全穀類等。

3.調節與保護性維生素

●維生素D

維生素D有助於活化毛囊，啟動新的生長週期。許多現代人因為日曬不足，體內維生素D濃度偏低，這與圓禿（鬼剃頭）及一般性掉髮都有關。食物來源有乳製品、鮭魚、黑木耳、日曬過的香菇、曬太陽。

●維生素C與 E

作為抗氧化劑，它們能保護毛囊免受自由基破壞。維生素C還能促進膠原蛋白生成，並增加鐵質的吸收率。

●Omega-3

維持頭皮油脂平衡，像是鯖魚、核桃、奇亞籽、亞麻仁油等。

林俐岑總結，如果掉髮量突然異常增加，每天超過100根，建議先尋求皮膚科醫師診斷或抽血檢查，確認是否為特定營養素缺乏，千萬不要貿然大量補充高劑量的單一保健品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中