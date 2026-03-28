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健康網》熬夜傷肝？醫：熬夜對這些傷害大

2026/03/28 21:47

醫師張靖提醒，熬夜恐影響新陳代謝，增加肥胖的風險，進而加重脂肪肝。。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

醫師張靖提醒，熬夜恐影響新陳代謝，增加肥胖的風險，進而加重脂肪肝。。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人聽過熬夜傷肝的說法，但這個舊觀念恐怕要改了。胃腸肝膽科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」表示，「張醫師 請問熬夜會傷肝嗎？」這是在診間很常被問的問題。張靖認為「不會」。但不是跟大家說可盡量熬夜。

張靖表示，一般人可能會有迷思，認為熬夜會爆肝。真正會讓肝臟發炎的原因如下。

脂肪肝：和肥胖、代謝症候群、胰島素阻抗等密切相關，現代人很常見。

病毒性肝炎：BC肝爲主，但在新生兒B肝疫苗普及後，盛行率已慢慢下降。

藥物：和體質相關，西藥、中草藥、保健食品都有可能。

酒精：過量飲酒會導致肝細胞受損。

少見但可能的原因：自體免疫性肝炎、遺傳代謝疾病等。

張靖表示，熬夜造成的疲倦，主要是對大腦和神經系統的影響，而不是肝臟。但長期熬夜下來，的確可能會影響新陳代謝，增加肥胖的風險，進而加重脂肪肝。

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