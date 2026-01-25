自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》尾牙一攤接一攤 常見飲料糖量比一比

2026/01/25 18:22

尾牙旺季到了，營養師李婉萍剖析餐桌上最常見的飲料，她建議不想攝取過多糖分，可改喝水或者無糖茶。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕要進入尾牙旺季，聚餐一攤接一攤，最怕肥了一圈。營養師李婉萍指出，餐桌上搭配的飲料，很可能就是發胖真凶。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享，尾牙大魚大肉的熱量破表，若連飲料都高糖，難怪會胖。因此，她建議，汽水、果汁雖然好喝，但千萬別當水喝啦！真的怕胖可以換成水或無糖茶。

她以常見市售大容量飲料為依據，分析10種在辦桌上最常見飲料，雪碧含糖量最嚇人=75包糖；其次是悅氏烏梅汁=36包糖（1000ml）；黑松沙士=67包糖。

（取自「李婉萍營養師」臉書）

●雪碧（2000ml）
熱量：920卡
含糖量：226.4g／75包糖

●蘋果西打（2000ml）
熱量：848卡
含糖量：194g／64包糖

●可口可樂（2000ml）
熱量：840卡
含糖量：212g／70包糖

●黑松沙士（2000ml）
熱量：816卡
含糖量：203g／67包糖

●維大力汽水（2000ml）
熱量：680卡
含糖量：164g／54包糖

●美粒果柳橙汁（1250ml）
熱量：465卡
含糖量：94g／31包糖

●悅氏烏梅汁（1000ml）
熱量： 440卡
含糖量：110g／36包糖

●香吉士芭樂汁（900ml）
熱量：382卡
含糖量：88g／29包糖

●愛之味麥仔茶（1480ml）
熱量：266卡
含糖量：44.5g／15包糖

●開喜烏龍茶（1000ml）
熱量：120卡
含糖量：28g／9包糖

