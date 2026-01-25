自由電子報
健康 > 杏林動態

秀傳攜手慈善團體六龜送暖 關懷偏鄉

2026/01/25 12:35

六龜區送暖關懷活動，除捐贈生活物資，並提供健檢服務，讓偏鄉弱勢民眾過個健康好年。（秀傳醫療提供）

六龜區送暖關懷活動，除捐贈生活物資，並提供健檢服務，讓偏鄉弱勢民眾過個健康好年。（秀傳醫療提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕年關將近，秀傳醫療體系南部院區今天與和平社會福利慈善基金會、聖音慈善會舉辦六龜區「送暖關懷活動」，除捐贈物資，並提供健檢服務，讓偏鄉弱勢民眾過個健康好年。

「人間有愛・寒冬送暖」活動發放對象包含低收入戶、邊緣戶、學童及獨居長輩，針對六龜地區36戶低收及邊緣戶，每戶發放價值1500元的生活物資，並加發現金2000元，另提供六龜國小及龍興國小低收、中低收和邊緣戶共49名學童，21天寒假便當餐券及文具用品，減輕家庭照顧與餐食負擔。

秀傳醫療體系則動員南部院區3個醫療團隊，包括高雄市立岡山醫院、台南市立醫院和高雄秀傳紀念醫院，提供民眾骨質密度、心房顫動檢測及握力測試等健檢服務，並進行健康衛教。

聖音慈善會理事長張美煌表示，此次活動配合高雄市社福慈善總會辦理，已推動近20年，六龜地區部分家庭在經濟和生活照顧上仍有壓力，感謝秀傳醫療體系南部院區的共襄盛舉。

