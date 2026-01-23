自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》張齡予懷二寶 醫：PGS助好胚胎進健康子宮

2026/01/23 16:18

新聞主播張齡予（左）在TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞（右）的精準醫療下，排除試管變因，成功懷上二寶。（TFC臺北生殖中心提供）

新聞主播張齡予（左）在TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞（右）的精準醫療下，排除試管變因，成功懷上二寶。（TFC臺北生殖中心提供）

〔健康頻道／綜合報導〕38歲新聞主播張齡予正式升格「二寶媽」！張齡予經由 TFC 臺北生殖中心創辦人、醫師曾啟瑞的精準透過層層檢測、排除可能導致失敗的不確定因素等協助，在診間聽到二寶強而有力的心跳聲，那一刻令張齡予累積已久的壓力瞬間釋放，感動落淚。

張齡予今（23）日以此鼓勵所有女性儘早為自己留下「生」機，未來由自己決定「想不想」生，而不必擔憂「能不能」生。曾啟瑞表示，張齡予成功懷孕具備三大關鍵：「年輕凍下優質卵子」、「精準醫療判斷」及「為母則強的韌性」，建議遇到難孕挫折的準媽媽們別氣餒灰心，立即尋求專業醫師協助，透過先進醫療技術搭配個人化療程，逐步實現求子夢。

PGS檢測胚胎正常 植入卻失敗

張齡予在30歲黃金育齡期便預先凍下13顆卵子，並於 35 歲時順利產下長子「小班長」，在準備第二胎時，透過先進醫療技術PGS（胚胎植入前染色體篩檢）篩選最佳胚胎；本以為能如同第一胎般順遂，未料第一次植入失敗，使得張齡予陷入嚴重的自我懷疑與焦慮。

TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞指出，PGS進行胚胎檢測仍有約20%機率可能存在微小瑕疵，透過多重檢測把關，可提高試管成功率。（TFC臺北生殖中心提供）

TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞指出，PGS進行胚胎檢測仍有約20%機率可能存在微小瑕疵，透過多重檢測把關，可提高試管成功率。（TFC臺北生殖中心提供）

胚胎正常率隨年齡下降 多重檢測提高成功率

曾啟瑞說明，PGS（胚胎植入前染色體篩檢）是在胚胎植入前，透過切片技術檢測其染色體是否正常，過程僅選取未來發育為胎盤的「滋養層」細胞，不會傷及發育為胎兒的「內細胞群」，好像從一顆樹的許多樹根中取樣，不影響整棵樹的生長。儘管PGS為目前臨床最先進的篩檢技術，但仍有 20% 的機率可能存在微小瑕疵或不著床，這是目前全球醫學無法完全排除的限制。

曾啟瑞指出，試管療程的成功與否並非單一因素決定，即使是經過PGS判斷為正常的胚胎，在臨床上仍可能受到個體差異影響，而出現未能著床的情況，尤其是胚胎正常率會隨年齡增長而遽降，根據1,800個切片案例研究顯示，超過40歲的胚胎正常率僅剩15%。

因此，臨床上會在基於既有條件，進一步釐清可能影響懷孕結果的原因；為使張齡予能夠成功懷孕，除了透過PGS篩選胚胎外，又再安排子宮內膜容受性檢測，精確定位出子宮內膜最適合受孕的時間點，在匯集成功三要素「好的胚胎，在對的時間，住進健康的子宮」後，幫助張齡予成功在第二次植入時順利受孕，圓了二寶夢。

雙重醫療把關 守護寶寶健康

由於長子「小班長」出生後患有先天性水腎，讓張齡予對二寶的健康格外重視。曾啟瑞醫師特別安排「雙重防護線」，除了第一步先以PGS篩檢正常胚胎，第二步則是於懷孕11到12週時進行非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT），此時胎盤細胞大量進入母體血液，透過母血篩檢，精準度會比胚胎時期更高，能夠提供父母更安心的保障。

致謝年輕時的勇敢決定 凍卵保障生育自主權

回首這段求子路，張齡予也以自身經歷鼓勵正在求孕的女性們，「如果小孩還沒來，可能只是還在貪玩，等緣分到了，一定會到妳身邊。」並特別想對 30 歲那年勇敢凍卵的自己道謝，「這是我人生最值得的保險、最不後悔的投資。」

曾啟瑞呼籲，女性黃金生育年齡落在 30 至 35 歲，應盡早進行生育與凍卵的規劃，不僅能減輕心理負擔，更能讓女性在職場與家庭的生涯藍圖中，從容地尋求完美平衡。

