中醫師教的！春節打牌、追劇 多按4神穴身體就鬆
〔記者張聰秋／彰化報導〕今（2026）年「馬年」9天春節長假，親友聚餐圍爐，餐餐大魚大肉，加上年節熬夜玩樂、久坐打牌，往往造成腸胃負擔或身體僵硬。中醫師教大家腦袋放空休息的同時，不妨規律來個穴位按摩，搭配藥膳茶飲，達到舒筋活絡、壯腰補腎的效果，讓身體在長假期間也能維持健康平衡。
彰化馬光中醫診所中醫師羅凱陽表示，過年期間民眾最容易出現的問題包括消化不良與打牌久坐或追劇滑手機等姿勢不良引發的腰背痠痛。中醫保養其實就在日常生活中，若感到肩頸僵硬、頸部肌肉緊張，甚至出現偏頭痛，可以按壓枕骨下緣兩側，摸到胸鎖乳突肌和斜方肌這兩條大筋之間的凹陷處的「風池穴」；若是打掃或久坐導致落枕、頸項扭傷，則可按壓大椎穴往上2吋（3指幅寬）、再往兩側1吋的「頸百勞」穴。
針對年節最常見的腰痠背痛，羅凱陽特別推薦位於下背部的「腎俞穴」與膝蓋後方的「委中穴」。他說，「腎俞穴」不僅能緩解腰痛，對於有糖尿病、高血壓等慢性病史次，也有輔助保養的功效；而「委中穴」更是中醫醫案中「腰背委中求」的核心，能疏通經絡、活化氣血，是久坐族、銀髮族的保健良穴。
在飲食方面，過年圍爐如何吃得健康？羅凱陽分享了滋腎壯腰烏骨雞湯，將杜仲、狗脊、熟地、當歸、枸杞等藥材與烏骨雞，小火悶煮20分鐘即可上桌。他說，烏骨雞湯藥膳能滋補腎氣，有助於舒緩腰酸背痛，搭配伸經活絡茶，以葛根、桑枝、赤芍、川芎等藥材做成茶包，悶泡10分鐘就能喝，能預防筋骨僵硬，建議民眾透過簡單的茶飲與穴位按摩，健康快樂好過年。
