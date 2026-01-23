健康網》寶寶拒吸乳房怎麼辦？ 專家分析可能原因

寶寶拒絕乳房的可能原因，包括：餵奶時間不對，寶寶生病或疼痛。或是因為寶寶含乳不良或是乳房腫脹使寶寶不好含，沒有得到足夠的奶水；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶拒吸奶，是許多哺乳媽媽都曾遇過的問題，很多新手媽媽會擔心寶寶肚子著了。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，這段時間需要多擁抱、撫觸寶寶並執行肌膚接觸，有些寶寶在半夢半醒時較願意吸吮乳房，有的媽媽覺得將孩子抱起來輕搖或漫步也有效，這需要一點耐心和時間，寶寶才會慢慢接受。

孕產兒關懷網站分析寶寶拒絕乳房的幾種表現，包括：有時寶寶含住乳房，但是不吸吮或吞嚥，或是很無力的吸吮；有時媽媽試著餵寶寶吃母乳時，寶寶一接近就哭；有時寶寶吸幾分鐘後就嗆到或是哭等等。

寶寶拒絕乳房的可能原因，包括：餵奶時間不對，寶寶生病或疼痛。或是因為寶寶含乳不良或是乳房腫脹使寶寶不好含，沒有得到足夠的奶水。又或是寶寶在吸奶時曾有不好的經驗，例如媽媽或從旁幫助的人粗魯的壓寶寶的後腦勺，想要矯正寶寶的姿勢，這個壓力讓他想反抗等。

另外，讓寶寶沮喪而拒吃母乳的可能原因包括：媽媽氣味的改變，例如：使用不同的香皂、香水，或是吃不同的食物；媽媽用藥（如避孕藥），飲食（不喜歡某種食物的氣味）等。有些時候只是表面上但不是真的拒吃母乳，像是4-8個月大的寶寶很容易分心，當他們聽到聲音時，他們可能停止吸吮。

國健署建議，媽媽可選擇放鬆的半坐臥環境，例如沙發或床鋪，讓上半身維持約30度角。媽媽上半身穿寬鬆上衣，寶寶只穿尿布，直立趴在胸前，由媽媽雙手穩定托住臀部與背頸，讓寶寶自行搜尋乳房，不要著急。當寶寶準備好，自然開始吸吮。

