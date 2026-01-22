自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

新北土城醫院春節連假開設傳染病特別門診 減輕急診負荷

2026/01/22 15:31

新北市立土城醫院初一至初三開設傳染病特別門診。（土城長庚醫院提供）

新北市立土城醫院初一至初三開設傳染病特別門診。（土城長庚醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕春節9天連假將至，民眾關心春節急診量能是否「大塞車」，新北市立土城醫院院長賴旗俊表示，醫院秉持「急重症不中斷、民眾就醫有保障」原則，春假期間全面啟動醫療應變機制，為持續照護民眾健康、響應政府政策，初一至初三特別開設傳染病特別門診，分流輕症患者，減輕急診負荷，確保真正需要急救的病人能獲得即時照護。

土城長庚醫院說明，2月14日正常門診，2月15日週日無門診，2月16日（除夕）未提供門診服務，初一至初三共開設14診春節特別門診兼傳染病特別門診，初一至初三的上、下午時段均有門診服務，每天開診科別可至醫院官網查詢，2月20日起恢復正常門診。

院方指出，醫院也是新北市府公告的「假日輕急症中心」（UCC）後送責任醫院，春節期間急重症後送量能不打折，院內床位調度採跨科、跨性別彈性簽床機制，強化全院一體化調度效率，避免病人滯留急診。

土城長庚醫院表示，面對春節就醫高峰，公立醫院更須展現制度韌性與協同量能，醫院將持續與市府及醫療體系密切合作，讓市民在假期也能安心就醫，不必擔心急診塞車問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中