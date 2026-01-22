新北土城醫院春節連假開設傳染病特別門診 減輕急診負荷

新北市立土城醫院初一至初三開設傳染病特別門診。（土城長庚醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕春節9天連假將至，民眾關心春節急診量能是否「大塞車」，新北市立土城醫院院長賴旗俊表示，醫院秉持「急重症不中斷、民眾就醫有保障」原則，春假期間全面啟動醫療應變機制，為持續照護民眾健康、響應政府政策，初一至初三特別開設傳染病特別門診，分流輕症患者，減輕急診負荷，確保真正需要急救的病人能獲得即時照護。

土城長庚醫院說明，2月14日正常門診，2月15日週日無門診，2月16日（除夕）未提供門診服務，初一至初三共開設14診春節特別門診兼傳染病特別門診，初一至初三的上、下午時段均有門診服務，每天開診科別可至醫院官網查詢，2月20日起恢復正常門診。

院方指出，醫院也是新北市府公告的「假日輕急症中心」（UCC）後送責任醫院，春節期間急重症後送量能不打折，院內床位調度採跨科、跨性別彈性簽床機制，強化全院一體化調度效率，避免病人滯留急診。

土城長庚醫院表示，面對春節就醫高峰，公立醫院更須展現制度韌性與協同量能，醫院將持續與市府及醫療體系密切合作，讓市民在假期也能安心就醫，不必擔心急診塞車問題。

