不只妨礙注意力！研究：過動症影響終身健康 恐釀殘疾

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究表明，患有過動症特徵的兒童在中年時期更容易面臨身體健康問題和殘疾。此研究發表在《美國醫學會》網路開放期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，英國倫敦大學學院和利物浦大學的研究團隊，分析由倫敦大學學院領導的1970年英國隊列研究中1萬930名參與者的數據，追蹤參與者從出生到中年的情況。

在參與者10歲時，研究人員使用由家長和老師填寫的行為問卷，來測量他們的過動症特徵。無論參與者之前是否被正式診斷為過動症，研究人員都採取此評估方法。

研究團隊進行分析後發現，童年時期具有較高過動症特徵的參與者，到46歲時更有可能報告患有多種身體健康問題，患有2種或2種以上疾病的機率高出14%。

研究顯示，在10歲時具有較高過動症特徵的人群中，有42%的人在中年時期有至少2種身體健康問題。而過動症特徵較低的人群中，有37%的人到中年時期有至少2種身體健康問題。

研究團隊還發現，兒童時期過動症特徵與身體健康相關殘疾之間的關聯，在女性中似乎比男性更強。

研究團隊表示，過動症會使衝動控制更加困難，對即時滿足和獎勵的需求更加強烈，且過動症患者可能面臨社會上的劣勢。

先前就有研究表明，患有過動症的人更容易經歷重大生活壓力、社會排斥，以及在獲得預防保健、醫療篩檢和治療方面出現延誤。

研究團隊最後強調，許多過動症患者在及時診斷和獲得適當支持方面面臨著重大障礙，而提供正確的支持並滿足他們的需求，可以幫助改善他們的身心健康狀況。

