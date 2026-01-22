自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

不只妨礙注意力！研究：過動症影響終身健康 恐釀殘疾

2026/01/22 14:32

研究表明，患有過動症特徵的兒童在中年時期更容易面臨身體健康問題和殘疾。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

研究表明，患有過動症特徵的兒童在中年時期更容易面臨身體健康問題和殘疾。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究表明，患有過動症特徵的兒童在中年時期更容易面臨身體健康問題和殘疾。此研究發表在《美國醫學會》網路開放期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，英國倫敦大學學院和利物浦大學的研究團隊，分析由倫敦大學學院領導的1970年英國隊列研究中1萬930名參與者的數據，追蹤參與者從出生到中年的情況。

在參與者10歲時，研究人員使用由家長和老師填寫的行為問卷，來測量他們的過動症特徵。無論參與者之前是否被正式診斷為過動症，研究人員都採取此評估方法。

研究團隊進行分析後發現，童年時期具有較高過動症特徵的參與者，到46歲時更有可能報告患有多種身體健康問題，患有2種或2種以上疾病的機率高出14%。

研究顯示，在10歲時具有較高過動症特徵的人群中，有42%的人在中年時期有至少2種身體健康問題。而過動症特徵較低的人群中，有37%的人到中年時期有至少2種身體健康問題。

研究團隊還發現，兒童時期過動症特徵與身體健康相關殘疾之間的關聯，在女性中似乎比男性更強。

研究團隊表示，過動症會使衝動控制更加困難，對即時滿足和獎勵的需求更加強烈，且過動症患者可能面臨社會上的劣勢。

先前就有研究表明，患有過動症的人更容易經歷重大生活壓力、社會排斥，以及在獲得預防保健、醫療篩檢和治療方面出現延誤。

研究團隊最後強調，許多過動症患者在及時診斷和獲得適當支持方面面臨著重大障礙，而提供正確的支持並滿足他們的需求，可以幫助改善他們的身心健康狀況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中