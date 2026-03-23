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健康 > 心理精神

身障、失智者就醫卡關！ 專家籲提升醫療可近性、強化基層辨識力

2026/03/23 11:55

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，各科醫師應提升失智辨識能力，讓輕度患者能在社區就近獲得照護，減輕醫院負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，各科醫師應提升失智辨識能力，讓輕度患者能在社區就近獲得照護，減輕醫院負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕失智與身障者就醫困難浮現，專家指出醫療可近性不足，資源過度集中大醫院。建議提升基層醫師辨識能力、放寬共照中心門檻，並推動新設診所納入無障礙設施，改善醫療不平等。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，失智者因認知功能退化，容易在就醫過程中出現不安、抗拒等情形，影響配合度，導致許多醫療需求被延後處理。目前特需醫療資源多集中於大型醫院，基層診所承接能力不足，讓患者與家屬需長時間排隊或長途奔波。她呼籲，各科醫師應提升失智辨識能力，讓輕度患者能在社區就近獲得照護，減輕醫院負擔。

在預防方面，陳筠靜強調應落實「動腦、運動、社會互動」三大原則，同時重視聽力與視力保護，並避免頭部外傷，以降低失智風險。她也建議，現行130多個失智共照中心應放寬收案門檻，讓患者一經確診即可獲得穩定諮詢與長照、醫療雙向支持。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平則指出，身障者因難以配合醫療程序，常需在大型醫院接受較高強度處置，導致醫療資源集中，也加重照顧者負擔。即使是輕症，也可能因缺乏無障礙設施而無法在社區診所就醫，被迫往返醫院，形成資源浪費與不便。

她強調，目前基層醫療「可近性不足」已成制度性問題。早在2022年即提出要求「新設診所」納入無障礙設施的草案，但至今仍未上路。洪心平認為，若能在診所設計初期就納入無障礙規劃，不僅成本低，也能讓身障者與高齡者就近就醫，減輕大型醫院壓力。

兩位皆呼籲，面對超高齡社會，政府應從制度面強化醫療韌性，包括提升基層醫療能力、改善無障礙環境及完善共照體系，讓不同族群都能公平取得醫療資源，真正落實健康平權。

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