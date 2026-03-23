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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

明明吃一樣多卻更容易胖？問題可能不在吃多少

2026/03/23 14:37

吃一樣多為何有人會胖？研究指出關鍵：吃太快、太晚都可能影響吸收；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃一樣多為何有人會胖？研究指出關鍵：吃太快、太晚都可能影響吸收；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕明明吃下相同份量的食物，為何有些人就是比較容易發胖？不只吃多少，怎麼吃也會影響結果。最新研究指出，單純計算卡路里並無法有效管理體重，食物的物理結構、進食速度以及晚上9點後進食，都可能影響身體實際吸收的熱量。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，倫敦國王學院（King's College London）營養學教授貝瑞（Sarah Berry）指出，不同人對同一種食物的反應差異很大。傳統「熱量進、熱量出」的觀念忽略了複雜的生物機制，實際上，進食時機與咀嚼方式，都會改變食物在體內的代謝過程。

研究發現，即使每天攝取的總熱量完全相同，將大部分熱量集中在早餐攝取的人，比起習慣在夜間進食的人，能減去更多體重。此外，研究顯示晚上9點後進食，與較高血糖及壞膽固醇增加相關。這顯示配合生理時鐘進食，可能比單純節食更重要。

吃太快來不及分泌飽足荷爾蒙

進食速度直接影響食慾荷爾蒙的分泌。研究顯示，腸道需要約15至30分鐘才能釋放足夠的飽足荷爾蒙：如類升糖素胜肽-1（GLP-1）。若在5分鐘內迅速掃光餐點，大腦將來不及接收「吃飽」的訊號，導致後續攝取更多食物。相反地，放慢進食速度不僅能延長飽足感，還能避免飯後血糖驟升。

食物的物理結構同樣決定了人體能榨取多少熱量。以杏仁果為例，一把杏仁果約含160至170大卡，但若未經仔細咀嚼就吞下，身體將無法完全吸收這些熱量；反之，經過研磨或加工的食物，可能讓身體更容易吸收其中熱量。

報導總結，改變進食習慣可能比盲目計算卡路里更有助於體重管理，但相關代謝機制仍需更多臨床證據支持。

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