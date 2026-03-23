偏鄉醫療再添生力軍 黃蕾宸醫師投入達仁鄉衛生所

醫師黃蕾宸今正式加入達仁衛生所。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣達仁鄉衛生所於今正式迎來新任服務醫師黃蕾宸，縣府表示，她的加入不僅能為南迴基層醫療注入新契機，更展現出縣府團隊致力於守護部落居民健康、落實醫療正義。

饒慶鈴縣長指出，縣府近年推動「醫療不中斷」政策，透過強化行動醫療設備與推動智慧遠距診療，致力縮短城鄉間的醫療落差，黃醫師加入達仁衛生所團隊，正是基層醫療體系進一步完善的具體象徵。

請繼續往下閱讀...

縣衛生局局長孫國平表示，黃醫師具扎實的臨床醫學背景，並長期關注預防醫學與社區公衛實務，隨著部落人口結構趨向高齡化，慢性病預防及在地安老的需求日益增長，專業醫師的常態性穩定進駐，能有效銜接醫療資源缺口。

衛生局說明，黃蕾宸醫師將與達仁鄉衛生藉由先進數位行動醫療器材的輔助，以及智慧醫療平台的鏈結，衛生局也藉此機會呼籲鄉親善加利用衛生所資源攜手營造健康宜居的部落生活空間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法