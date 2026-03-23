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健康 > 杏林動態

中東戰火衝擊醫材、電價 台大院長：已啟動應變機制

2026/03/23 14:53

台大醫院院長余忠仁（右3）出席並主持動土儀式。（台大醫院提供）

台大醫院院長余忠仁（右3）出席並主持動土儀式。（台大醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕中東戰事持續延燒，牽動全球石化供應鏈，也讓塑膠類醫療耗材面臨漲價與可能短缺的壓力。台大醫院院長余忠仁表示，自新冠疫情爆發以來，成本就已上升兩成，近年也透過替代品與採購調整因應。不過中東戰事與電價變動仍具不確定性，恐持續影響醫療營運。

余忠仁指出，醫材供應不穩並非近期才發生，當年新冠疫情爆發後，進口醫材就面臨成本上升與交期延長問題，整體成本漲幅約兩成左右，醫院在採購與庫存管理上都必須更靈活調整。

而為了因應供應鏈波動，台大醫院已建立醫材短缺快速反應機制，包括尋找替代品、優化採購合約條件，以及調整不同醫材的使用配比與分配方式，確保臨床作業不受影響。同時，也透過成本控管維持醫院財務穩定。

余忠仁表示，經歷疫情考驗後，台灣醫療體系的韌性已有顯著提升，面對突發事件的應變能力也更成熟。不過，他坦言，中東戰事後續發展仍難預測，除了醫材供應外，能源價格與電費調整等因素，也可能進一步增加醫院營運壓力。

他認為醫院端能做的，就是持續強化內部管理與風險控管，降低外部衝擊，但能源與國際供應鏈等問題，屬於國家層級議題，仍需整體政策配合，才能有效因應。

台大醫院「林森大樓新建工程」今舉行動土典禮，由余忠仁主持，台灣大學校長陳文章等人出席見證。新建大樓規劃地下2層、地上10層，將結合教學研究空間與員工子女安親設施，打造更友善的醫療與工作環境。

余忠仁提到「人才留任」，他認為醫護人員長期站在第一線，醫院有責任成為同仁最堅強的後盾。繼2023年設置幼兒園後，此次林森大樓再導入安親空間，協助解決員工課後照顧需求，讓同仁能更安心投入醫療、教學與研究工作。

林森大樓基地位於林森南路、鄰近總院區，早在2013年即展開規劃，歷經土地取得、文資審議與建照審查等程序，加上疫情與國際原物料波動影響，總工程經費達6.67億元。儘管成本攀升，院方仍決定投入資源，強化教研與員工福利設施。

余忠仁指出，未來大樓完工後，不僅可提升教學研究能量，促進醫療技術發展，也能透過完善的安親服務，減輕員工家庭壓力，提升整體工作滿意度。在醫療人才競爭日益激烈的情況下，透過硬體建設與福利制度雙軌並進，有助吸引並留任優秀醫護人員。

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