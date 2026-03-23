健康網》攝護腺癌可以「和平共存」？ 醫警:放著不管爆風險

專家表示，民眾想與攝護腺癌「和平共存」，不是放著不管，仍必須定期PSA追蹤、定期影像檢查、必要時重複切片；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名2年前確診第二期攝護腺癌的病人，當時未積極治療，認為可與疾病「和平共存」，未料近日回診時已出現骨轉移、壓迫性骨折，甚至下肢癱瘓，需長期止痛藥維持生活。林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦提醒，和平共存不是放著不管，仍必須定期PSA追蹤、定期影像檢查、必要時重複切片。

攝護腺癌病患可以與癌和平共存嗎？侯鎮邦在臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文分享，一名2年前確診第2期攝護腺癌的患者，當時他勸病人最好積極治療，卻未被病人接受，原因出在病人認為「可以與疾病和平共存」。不料2年後，癌症已經轉移到病人的骨頭，導致壓迫性骨折，病人現在下肢癱瘓，夜夜疼痛不已，需靠嗎啡度日，病人對這樣的結果相當無奈。

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與癌「和平共存」仍必須定期追蹤

侯鎮邦說明，造成這樣的結果，最主要是病人對於與護腺癌「和平共存」的理解錯誤。台灣的攝護腺癌多半發生在高齡男性，診斷年齡中位數約72歲，死亡年齡約82歲，跟台灣男性平均壽命比較，台灣男性平均壽命約77-78歲。這代表多數攝護腺癌患者，並不會因為這個疾病而提早死亡。

他接著說，攝護腺癌常見的特性是生長速度慢、病程長，因此很多患者可以長期慢慢觀察，不用急就章慌忙治療。這也是很多人聽到「攝護腺癌可以和平共存」的原因。

侯鎮邦強調，很多病人會以為「既然可以和平共存，那就是放著不管」，這是錯的，更是臨床上最常見的迷思之一，醫學上所謂的「和平共存」，其實是指在醫師密切監測下，有計畫地觀察，包含：定期PSA追蹤、定期影像檢查、必要時重複切片。換句話說，和平共存的精髓，是管理而不是放著不理。

一旦真的放著不管，會發生什麼事？侯鎮邦警告，當疾病進展到晚期（第4期），常見情況包括：骨轉移形成壓迫性骨折，嚴重疼痛、甚至無法行走，以致下肢癱瘓，排尿困難變成了長期導尿、反覆感染，一旦全身虛弱會導致生活品質大幅下降，臨終前死狀非常悽慘。不只是病人痛苦，家人也會承受很大的照顧壓力。

「攝護腺癌可以慢慢走，但不能放著讓它自己走。」侯鎮邦總結，多數患者不會因攝護腺癌而折壽，可以長期存活、維持良好生活品質，同時一定要持續追蹤與醫師討論治療策略，不要因為「聽說很慢」就完全忽視它。

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