健康網》排便老是卡卡？ 10萬人研究曝吃對3食物更順暢

腎臟科醫師江守山表示，根據國外1項近10萬人的研究發現，長期遵循西式飲食或發炎性飲食者，更容易罹患慢性便秘；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長期便秘不僅造成腸道健康問題、影響生活，甚至日前有網友於社群發文表示，自己哥哥因排便太用力，不幸心梗發作，猝死馬桶上憾事，顯示便秘問題並非健康小事。腎臟科醫師江守山表示，根據國外1項近10萬人的研究發現，長期遵循西式飲食或發炎性飲食者，更容易罹患慢性便秘；而攝取蔬菜、堅果和健康脂肪族群，罹患慢性便秘風險則較低。

江守山於臉書粉專「江守山醫師」發文指出，所謂慢性便秘，特徵是指過去12個月之中，至少有12週排便很少或根本沒有排便；這種情況並非少見，且嚴重影響數百萬人。他並表示，1篇2025年美國麻省總醫院與布萊根醫院的研究，便以約96,000名中老年人為對象，評估其飲食和排便情況。

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江守山說，近10萬名受試者在參與研究期間，分別遵循5種不同的飲食方案，包括：地中海飲食、植物性飲食、低碳水化合物飲食、標準西式飲食以及發炎性飲食（包括加工食品和含糖食品及飲料）。研究結果顯示，無論纖維攝取量多寡，只要是長期遵循西式飲食或發炎性飲食的人，更容易罹患慢性便秘，而攝取更多蔬菜、堅果和健康脂肪的人，罹患慢性便秘的風險則較低。

江守山指出，研究結果顯示，無論纖維攝取量多寡，長期遵循西式飲食或發炎性飲食的人更容易罹患上慢性便秘，而另外3組飲食攝取更多蔬菜、堅果和健康脂肪的人，罹患慢性便秘的風險則相對較低；這代表每天在餐盤裡多加些蔬菜，或許就足以預防慢性便秘問題。

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