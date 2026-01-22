自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

腳趾傷口長久不癒 小心是全身血管堵塞警訊

2026/01/22 14:20

聖馬爾定醫院心臟內科曾宥翔醫師提醒民眾注意腳上的小傷口，可能是全身血管堵塞警訊。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院心臟內科曾宥翔醫師提醒民眾注意腳上的小傷口，可能是全身血管堵塞警訊。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕70多歲鍾姓男子因腳趾的小傷口遲遲無法癒合，日前至嘉義市天主教聖馬爾定醫院就醫，檢查後發現下肢動脈嚴重阻塞，甚至在住院期間突發急性心肌梗塞，聖馬爾定醫院心臟內科曾宥翔醫師提醒，腳上的小傷口不只是皮膚的問題，可能是全身血管病變的警訊，尤其是糖尿病與三高患者、年長者、吸菸、肥胖者，都是高風險族群，應提高警覺。

鍾姓男子罹患糖尿病已逾20年，因腳趾磨破皮形成傷口，原以為只是小問題，卻在長時間擦藥及口服藥治療後仍未見改善，傷口反而逐漸擴大並出現壞死，到醫院就醫，經評估後由心臟內科收治住院。

住院檢查發現，鍾男雙下肢膝蓋以下主要血管幾近全數阻塞，曾宥翔曾嘗試以氣球擴張術改善血流，但因阻塞過於嚴重，手術未能成功，醫療團隊持續以換藥照護傷口，並評估是否需要截肢。治療期間，鍾男於夜間突然胸痛、呼吸困難，抽血檢查顯示心臟酵素上升，確診為急性心肌梗塞，隨即轉入心臟加護病房，並在翌日緊急接受心導管手術，置入兩支塗藥支架後順利脫離險境、安全出院。

曾宥翔指出，傷口長久不癒是「周邊動脈阻塞性疾病」（Peripheral Arterial Occlusive Disease, PAOD）的典型表現，常見症狀包括下肢麻痛、間歇性跛行（走一小段路即需休息）、傷口難以癒合等。其病因多源自動脈粥狀硬化導致血管阻塞，使血液無法順利流到下肢。PAOD不僅影響下肢，亦與心、腦血管疾病高度相關。研究顯示，約60%~70%的PAOD病患同時合併心肌梗塞或腦中風的問題，明顯高於一般族群。

曾宥翔說表示，早期診斷是避免截肢與心血管病變的重要關鍵，透過踝肱指數（ABI）或血管超音波等檢查，能快速評估血流狀況；搭配藥物治療、風險因子控制與生活習慣調整，多數患者可避免病情惡化。

曾宥翔提醒民眾不要忽視腳上的小傷口，若民眾或家人出現下肢疼痛、痠麻、走路易疲乏，或是傷口久不癒，應儘快就醫，及早發現、及早治療。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中